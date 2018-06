vor 40 Min.

TVA will an frühere Erfolge anknüpfen Lokalsport

Zweitligist bestreitet Spitzenspiel im Skaterhockey

Zum ersten Skaterhockey-Spitzenspiel kommt es in der 2. Bundesliga Süd am Samstag (18.30 Uhr) in der TVA-Arena zwischen den beiden ehemaligen Erstligisten TV Augsburg und IHC Atting. Derzeit belegen die beiden Mannschaften punktgleich die Plätze drei und vier. Für Augsburgs Trainer Martin Zentner und die TVA-Spieler geht es folglich um drei ganz wichtige Punkte auf dem Weg zur Tabellenspitze. „Wir sind guter Dinge und wollen dieses wichtige Heimspiel unbedingt gewinnen“, betont Zentner. Weiter fallen Torhüter Andreas Fuchs und Kapitän Maximilian Nies aus, zudem ist Andreas Berger verletzt und es fehlt Sebastian Höss. Dafür stößt Nikolai Luther wieder zum Team und die Augsburger können auf ihre Nationalspieler Oliver Dotterweich, Stefan Gläsel, Alexander Girsig, Simon Arzt und Valentin Hübl setzen.

Die Attinger um Trainer Markus Atzinger haben in ihren Nationalspielern Thomas Bauer und Kapitän Fabian Hillmeier ihre besten Torschützen. In Augsburg konnten die Attinger auf dem Feld noch nie ein Spiel gewinnen und kassierten jeweils zweistellige Niederlagen. Allerdings war das zu Erstligazeiten. „An diese Erfolge wollen wir anknüpfen“, betont TVA-Trainer Zentner. (AZ)

