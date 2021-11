Tanzsport

vor 31 Min.

Augsburgerin Nina Trautz schwärmt: "Ein Genuss, wieder Turnier zu tanzen"

Mit zwei deutschen Meistertiteln gingen die Augsburgerin Nina Trautz und ihr neuer Partner Andrey Larin bei den deutschen Meisterschaften der Latein-Professionals in Bonn vom Parkett.

Plus Nach der Corona-Pause wird die Augsburgerin Nina Trautz mit ihrem neuem Partner Andrey Larin zweimal deutsche Latin-Meisterin. Dafür lohnen sich strapaziöse Reisen.

Von Andrea Bogenreuther

Manchmal, wenn es um die Verwirklichung eines sportlichen Traums geht, wird großer Aufwand doch belohnt. So beispielsweise bei der Augsburger Profitänzerin Nina Trautz, die sich mitten in der Corona-Pandemie einen neuen Partner suchen musste, vor knapp einem halben Jahr in Russland fündig wurde und nun bei ihrer Turnierpremjere mit Andrey Larin nicht nur die deutsche Meisterschaft der Latein-Professionals, sondern auch die Latein Kür gewonnen hat.

