ATP-Tennis-Turnier "Schwaben Open" fällt Corona zum Opfer

Das ATP-Challenger- Turnier auf der Tennis-Anlage des TC Augsburg wird aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben.

Auch in diesem Jahr wird es auf der Anlage des TC Augsburg kein internationales Spitzentennis zu sehen geben. Das ATP-Challenger-Turnier, das vom 1. bis zum 8. August auf den Tennisplätzen am Siebentischwald stattfinden sollte, wurde abgesagt und auf 2022 verschoben. Schon im vergangenen Jahr fiel das Turnier, das erstmals 2019 in Augsburg durchgeführt wurde, der Corona-Pandemie zum Opfer.

Nicht sicher, ob Zuschauer auf die Tennis-Anlage dürfen

„Wir haben sehr gehofft, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit dem Impfgeschehen schon deutlich weiter sind. Aufgrund der schwierigen Planbarkeit der weiteren Entwicklung und der Ungewissheit, ob überhaupt Zuschauer zugelassen werden, bleibt uns leider keine andere Möglichkeit“, erklärten die Turnierveranstalter Alessandra Trenkle und Marinus Zeichinger am Donnerstagabend in einer Pressemitteilung. Denn die Spielervereinigung ATP, die die ATP-Männer-Turnierserie veranstaltet, benötigte bereits jetzt die verbindliche Zu- oder Absage des Turniers.

Schon gekaufte Tickets gelten auch 2022

Die konnten Trenkle und Zeichinger aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. „Von Anfang an hatten wir uns entschieden, das Turnier nur mit Zuschauerbeteiligung durchzuführen. Es soll ein Turnier von und für Augsburger sein, und das können wir aktuell leider nicht garantieren.“ Die bereits gekauften Karten von 2020 und jetzt auch von 2021 behalten ihre Gültigkeit, wie die Veranstalter versichern.

Im Jahr 2019 waren Zuschauer bei den „Schwaben Open“ erlaubt. Foto: Ulrich Wagner

Sie freuen sich über die Unterstützung trotz der Absage: „Unsere bereits gewonnenen Sponsorenpartnerschaften bleiben bestehen und wir haben nach wie vor einen großen Zuspruch und wöchentlich motivierende Verkaufszahlen der Tickets zu verzeichnen. Das alles hilft uns, diese schwierige Zeit zu überstehen.“ 2019 war die Premiere der Schwaben Open in Augsburg ein Erfolg.

TC Augsburg bedauert Absage

Beim TCA bedauern die Vereinsvorstände Werner Leinfelder und Jakob Schweyer die Absage: „Wir wollten mit der Durchführung des Turniers den Aufbruch in die sportliche Nach-Pandemiezeit vor allem mit Zuschauerbeteiligung in Augsburg einläuten. Allerdings sind Stand heute die Unwägbarkeiten und vor allem das wirtschaftliche Risiko zu hoch, um dem emotionalen Aufbruchswunsch rational zu folgen.“

