Tennis

vor 32 Min.

Beim TC Augsburg schlägt ein Grand-Slam-Sieger auf

Filip Polasek nimmt sich die Zeit und spielt am Sonntag für den TC Augsburg beim 2. Liga-Auftakt.

Plus Am Sonntag startet der TC Augsburg zu Hause gegen Pforzheim mit dem Australian-Open-Doppelsieger Filip Polasek in das Abenteuer 2. Tennis-Bundesliga.

Von Robert Götz

Vergangene Woche hat Christian Lechner das Tennisturnier in Wimbledon ganz besonders aufmerksam verfolgt. Vor allem die Doppel-Konkurrenz der Männer. Denn dort passierte Wichtiges für die Personalplanungen des sportlichen Leiters des TC Augsburg für dieses Wochenende. Denn am Sonntag (ab elf Uhr) startet der TCA in das sportliche Abenteuer 2. Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Pforzheim. Und da hätte Lechner gerne einen seiner Topleute, den Slowaken Filip Polasek, dabei gehabt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

