Tennis

20:36 Uhr

Corona-Gefahr beim Gegner des TC Augsburg

Plus Weil ein Tennisprofi des TC BW Würzburg am Mittwoch in Spanien spielte und ohne Corona-Negativ-Nachweis anreiste, verwies ihn der TC Augsburg den Ukrainer von der Anlage. Das hat Folgen.

Von Robert Götz

Georgii Kravchenko ist ein junger ukrainischer Tennisprofi. Normalerweise jettet der 21-Jährige durch die Welt und spielt Turniere. Wenn es sein Turnierplan erlaubt, dann tritt die Nummer 513 der ATP-Weltrangliste auch als Nummer eins des Zweitligisten TC Weiß-Blau Würzburg an. Und auf ihren Spitzenspieler wollten die Franken beim Auswärtsspiel am Freitag beim TC Augsburg nicht verzichten.

