Tennis

vor 18 Min.

Das Risiko als Tennisprofi war Constantin Frantzen zu groß

Constantin Frantzen gelang der erste Sieg des TCA in der 2. Bundesliga. Am Ende verloren die Augsburger aber gegen Pforzheim mit 2:7.

Plus Constantin Frantzen hätte Tennisprofi werden können. Doch er wollte nicht alles auf eine Karte setzen. Darum studiert er in den USA und spielt für den TCA in der 2. Bundesliga.

Von Robert Götz

Als Constantin Frantzen am Sonntag den Matchball zum 1:6, 7:6, 10:5-Erfolg über Pascal Meisner verwandelt, da gibt es rund um den Platz eins auf der Anlage des TC Augsburg kein Halten mehr. Die Zuschauer jubeln, als hätte der 23-jährige Augsburger Wimbledon gewonnen, Mannschaftsführer Helmut Martin fällt dem Hünen um den Hals und auch Frantzen selbst schreit die Emotionen hinaus. Dabei hat er „nur“ den ersten Punkt des Aufsteigers im Saisonauftakt der 2. Tennis-Bundesliga geholt. Am Ende verliert der TC Augsburg dann auch nicht unerwartet gegen den TC Wolfsberg Pforzheim mit 2:7.

