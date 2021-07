Tennis

06:15 Uhr

Der Heilsbringer des TC Augsburg liegt im Krankenhaus

Guillermo Garcia Lopez kann nicht für den TCA zum Tennisschläger greifen. Der Spanier leidet an einer Nierenkolik und fällt aus.

Plus Mit Guillermo Garcia Lopez hätte der TCA am Freitag Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Tennis-Bundesliga holen wollen, doch der spanische Tennisprofi hat eine Nierenkolik

Von Robert Götz

Am Wochenende hatte Christian Lechner, sportlicher Leiter des TC Augsburg, trotz der beiden Niederlagen wieder einmal Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt geschöpft. Zwar liegt der Aufsteiger drei Spieltage vor Saisonende der 2. Bundesliga Süd noch ohne Punkt am Tabellenende, doch ein Telefonat hatte Lechner die Zuversicht zurückgebracht. „Guillermo Garcia Lopez hat fest zugesagt, dass er kommt“, erzählte Lechner damals.

