Tennis

vor 19 Min.

Der TC Augsburg holt sich Verstärkung für das Endspiel

Plus Am Freitag soll der spanische Tennisprofi Guillermo Garcia-Lopez in München landen und den TC Augsburg zum Sieg gegen den TC Weinheim führen. Zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga braucht es aber mehr.

Von Robert Götz

Helmut Martin hat am Freitagabend eine ganz wichtige Aufgabe zu erledigen. Dann spielt der Mannschaftsführer des TC Augsburg Chauffeur und holt am Münchner Flughafen Spitzenspieler Guillermo Garcia Lopez ab. Der Spanier fliegt mit der Lufthansa von seinem Wohnort Alicante ein und bestreitet dann am Sonntag (ab 11 Uhr) das letzte Saisonspiel für den Zweitligisten TCA gegen den TC Weinheim 1921 auf der Anlage am Siebentischwald.

