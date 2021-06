Der TC Schwaben ist die Tennis-Heimat von Michaela Bayerlova

Michaela Bayerlova studiert in den USA, spielt im Sommer beim TC Schwaben in der Tennis-Regionalliga und versucht, in Europa möglichst viele Weltranglistenpunkte zu sammeln. Corona hat das erschwert.

Als die meisten ihrer Teamkolleginnen vom TC Schwaben am Montag wieder zur Arbeit oder an die Uni gingen, saß Michaela Bayerlova, 22, schon im Flugzeug Richtung Italien. Am Sonntag hatte die Nummer eins des Tennisregionalligisten ihre Mannschaft zum 8:1-Erfolg gegen den Erfurter TC geführt. Ihr Einzel hatte sie 6:0, 6:0 gewonnen.

Vater Milan Bayerl arbeitet als Tennistrainer auf der Anlage des TSV Burgau

Ab Dienstag war sie beim 15.000 Dollar-ITF-Turnier in L’Aqulia, der Hauptstadt der Abruzzen in der Nähe von Rom, im Einsatz. Tennis, das ist derzeit das Leben der 22-jährige Tschechin, die in Krumbach, im Landkreis Günzburg, geboren und aufgewachsen ist.

Ein eingespieltes Team Milan Bayerl und seine Tochter Michaela Foto: Milan Bayerl

Dort lebt ihre Familie, weil dort ihr Vater Milan Bayerl, ein diplomierter Sport und Tennislehrer aus Prag, in den 90er Jahren sesshaft geworden ist. Lange spielte und trainierte der 57-Jährige beim TC RW Krumbach, seit ein paar Jahren hat er seinen Stützpunkt beim TSV Burgau, ein paar Kilometer weit entfernt.

Michaela Bayerlova studiert an der Washington State University

Dass seine Tochter Michaela Talent hatte, bemerkte er schnell und förderte es auch. Doch die Konkurrenz auf der Weltbühne Tennis ist riesig. Michaela Bayerlova und ihre Familie setzen nicht alles auf eine Karte, sondern beschließen, dass Michaela nach dem Abitur in die USA geht. An die Washington State University in Pullman, im Nordwesten der USA. Fast an der Grenze zu Kanada, ein paar hundert Kilometer entfernt von Seattle. Dort bekommt sie ein Voll-Stipendium, darf umsonst studieren, sie wählt „Data Analytics“ (Datenanalyse), und kann unter Profibedingungen Tennis spielen. Sie ist die Top-Spielerin in ihrem Team. In den Semesterferien kommt sie zurück nach Deutschland, versucht, auf Turnieren in ganz Europa Weltranglistenpunkte zu sammeln und spielt für den TC Schwaben. „Das ist für mich meine Tennis-Heimat“, sagt sie. Seit 2015 steht sie im Team von Vereinschef Anton Huber. Hier sind ihre Mitspielerinnen zu Freundinnen geworden. Hier hat ihr Vater lange selbst gespielt, zuletzt bei den Herren 50. Ansonsten ist sie meist alleine oder ab und zu in Begleitung ihrer Eltern in der Tenniswelt unterwegs. Dort gibt es kaum Möglichkeiten, Freundschaften zu entwickeln. „Sie hat diesen Weg selbst gewählt“, sagt ihr Vater.

Michaela Bayerlova ist eine der Top-Spielerinnen der US-Universitäten

Bis zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 läuft auch alles wie geplant. Doch dann wird die Saison in der USA abgebrochen. Im März fliegt Bayerlova zurück nach Deutschland. Ein paar Wochen kann sie gar nicht trainieren. Ihr Studium läuft online. Erst um den Jahreswechsel kehrt sie in die USA zurück. Dort beginnt Mitte Januar die Saison. Sie beendet im Mai wieder einmal als eine besten Universitäts-Spielerinnen das Semester.

1300 Dollar Siegprämie bei einem ITF-Turnier ist nicht viel

Doch in Europa wird es selbst bei den unterklassigen ITF-Turnieren schwer, in das Startfeld zu kommen. Aufgrund der Pandemie fallen viele Turniere aus, es sind immer mehr Weltranglistenpunkte nötig, um einen Startplatz zu bekommen. Das bekommt auch Bayerlova zu spüren. Sie steht derzeit auf Rang 601 der Weltrangliste. In Heraklion in Griechenland werden drei Turniere hintereinander gespielt. Bayerlova kommt im Einzel einmal ins Finale, verpasst die Siegprämie von 1300 Dollar knapp, einmal erreicht sie das Halbfinale. Im Doppel gewinnt sie sogar einmal. Doch viel bleibt da nach Abzug von Hotel und Flugkosten nicht in der Kasse.

Da ist eine verlässliche Einnahmequelle wie das Regionalliga-Honorar für die Tennisspielerin wichtig. Wie viel sie pro Spieltag bekommt, ist nicht zu erfahren. Es werden wohl ein paar hundert Euro sein. Woanders könnte sie mehr verdienen. Aber sie spielt gerne für die Schwaben. Wenn sie kann.

TC Schwaben trifft mit Michaela Bayerlova auf den TSV Altenfurt

Vor dem Punktspielstart gegen Erfurt verlor sie in der zweiten Runde Qualifikation beim 25.000-Dollar-Turnier im französischen Denain. Schwaben-Chef Anton Huber kann mit ihr planen. In L’Aquila erreicht sie die zweite Runde Hauptfeld. Verliert dort in drei Sätzen. Schade für Bayerlova, gut für den TC Schwaben.