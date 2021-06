Der TC Schwaben spielt seine Favoritenrolle perfekt

Zum Saisonauftakt der Regionalliga gewinnen die Tennis-Frauen des TC Schwaben klar mit 8:1 gegen den Erfurter TC RW. Ziel ist es den Titel von 2019 zu verteidigen.

Als Anton Huber am Sonntagmorgen in den Augsburger Himmel schaute, schwante dem Vorstand des TC Schwaben Böses. Dunkle Regenwolken zogen über die Tennisanlage am Wertachkanal und machten Huber vor dem Saisonauftakt seiner Regionalliga-Frauen gegen den Erfurter TC RW richtig Sorgen. Denn noch immer spielt die Corona-Pandemie im Sport eine große Rolle. Die Freiluft-Auflagen (Abstand und genügend Sitzplätze) auf dem weitläufigen Tennisgelände einzuhalten sei kein großes Problem, doch in der Halle hätte das schon anders ausgesehen. „Ich dachte wirklich, es kommt zum Regnen und habe mir schon Gedanken gemacht, wie wir das Spiel in der Halle durchziehen können“, erklärte Huber. Die Regenwolken verzogen sich aber wieder und so konnte er den klaren Erfolg seiner Regionalliga-Frauen zum Saisonauftakt sorgenfrei genießen.

Michaela Bayerlova erteilt der Erfurterin Justine Ozga mit 6:0 und 6:0 eine Lektion

Schon nach den Einzeln war die Partie entschieden. 5:1 führten die Schwaben-Frauen und einen ganz starken Eindruck machte ihre Nummer eins: Michaela Bayerlova. Die 22-jährige gebürtige Tschechin, die in den USA studiert, aber in Krumbach (Lkr. Günzburg) zu Hause ist, überließ der 33-jährigen gebürtigen Polin Justine Ozga nicht einmal ein Spiel und siegte souverän mit 6:0 und 6:0.

Maria Schneider holt den entscheidenden Punkt für den TC Schwaben

Und so hatte Bayerlova noch genügend Zeit, ihre Mannschaftskollegin Maria Schneider auf dem Nebenplatz im entscheidenden Spiel zu coachen. Den ersten Satz hatte die Augsburgerin klar mit 6:2 gegen Stella Wiesemann gewonnen, doch dann bekam Schneider Probleme. Sie verlor den zweiten Satz mit 3:6, stabilisierte sich aber mit der Unterstützung von Bayerlova. Im Match-Tiebreak ging es bis zum 9:9 hin und her. Doch Schenider behielt die Nerven und gewann mit 11:9. Der entscheidende fünfte Punkt war unter Dach und Fach. Bei den abschließenden Doppeln gab es drei Siege für die Schwaben.

TC Schwaben hatte 2019 als Meister auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga verzichtet

„Ich bin froh, dass wir unser erstes Spiel doch so souverän gewinnen konnten“, bilanzierte ein zufriedener Huber. Denn nach fast zwei Jahren Pause wusste niemand so genau, wie die Teams einzuordnen waren. Auch wenn man als Titelverteidiger ins Rennen geht. Im Sommer 2019 war der TC Schwaben ungeschlagen Regionalliga-Meister geworden, damals verzichtete Huber aus finanziellen und organisatorischen Gründen auf den Aufstieg. Die Meister-Mannschaft um seine Spitzenspielerin Michaela Bayerlova konnte er aber auch für diese Saison wieder verpflichten. Bayerlova gilt als Punktegarantin und jetzt zusätzlich als Siegescoach.

