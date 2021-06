Tennis

22:34 Uhr

Der nächste Triumph für Augsburger Tennisspielerinnen

Plus Auch am zweiten Regionalliga-Spieltag gelingt den Tennis-Frauen des TC Schwaben ein überzeugender 8:1 Erfolg – diesmal gegen den Aufsteiger TSV Altenfurt.

Von Andrea Bogenreuther

Wenn vor der neuen Regionalliga-Saison noch unklar war, wo genau die Tennisfrauen des TC Schwaben nach der Corona-Zwangspause stehen, so zeigt sich nun, dass sie ihre Favoritenrolle durchaus mit viel Selbstvertrauen ausfüllen. Auch am zweiten Spieltag erbrachte das Sextett einen überzeugenden Nachweis seines Leistungsvermögens. So ließen die Augsburgerinnen ihrem 8:1-Auftaktsieg gegen den Erfurter TC Rot-Weiss im zweiten Heimspiel in Folge einen ebenso souveränen 8:1-Erfolg gegen den TSV Altenfurt folgen. Punktgleich, aber mit dem besseren Satzverhältnis von 32:9 setzte sich der TC Schwaben damit sogar vor dem TC Weiß-Blau Würzburg an die Tabellenspitze.

