Tennis

17:06 Uhr

Fünf Minuten Hoffnung reichen dem TC Augsburg nicht

Plus Der TC Augsburg verliert ohne seinen Spitzenspieler Garcia Lopez gegen die SpVgg Randersacker mit 2:7. In den entscheidenden Momenten sind die Gäste cleverer. Darum muss der TCA weiter auf seinen ersten Sieg in der 2. Tennis-Bundesliga warten.

Von Robert Götz

Christian Lechner tigerte zwischen dem Centercourt des TC Augsburg und Platz eins hin und her. Jakob Schweyer hatte sich eine günstige Sichtposition auf einem der Hügel ausgesucht, auf dem er beide Tennisplätze im Blick hatte. Es waren am Freitag fünf Minuten, in denen der sportliche Leiter und der Vorsitzende des TCA die Hoffnung hatten, dass ihr Männerteam endlich am vierten Spieltag der 2. Bundesliga Süd gegen die SpVgg Hainsacker den ersten Sieg einfahren könnte.

