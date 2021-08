TC Augsburg kämpft um seine letzte Chance

Der Tennis-Zweitligist TC Augsburg legt wegen fehlendem Corona-Beleg Protest gegen die Wertung der 3:6-Niederlage gegen Würzburg ein und will am letzten Spieltag mit Spitzenspieler Guillermo Garcia-Lopez den ersten Sieg einfahren.

Den vielleicht wichtigsten Schritt zum Klassenerhalt in der 2. Tennis-Bundesliga geht der TC Augsburg am Dienstag. Dann wird der schriftliche Einspruch gegen die Wertung der 3:6-Heimniederlage gegen den TC BW Würzburg an die Geschäftsstelle des Deutschen Tennisbundes (DTB) verschickt und die vorgeschriebenen 150 Euro Kosten-Vorschuss überwiesen.

Spanischer Spieler hätte laut TCA-Meinung in die Corona-Quarantäne gemusst

Wie bereits berichtet, wollte der Mit-Abstiegskonkurrent mit dem Ukrainer Georgii Kravchenko einen Spieler einsetzen, der aus dem Hochinzidenz–Gebiet Spanien ohne Corona-Belege vorlegen zu können, eingereist war. Der TCA ist der Meinung, er sei damit nicht spielberechtigt gewesen, weil er zuerst in Quarantäne nach Würzburg gemusst hätte. Daran ändert aus TCA-Sicht auch der nachgereichte Nachweis über eine vergangene Covid-Erkrankung sowie einen aktuell durchgeführten negativen Schnelltest nichts. „Für uns ist klar, nach dem Corona-Infektionsschutz-Gesetz hätte der Spieler erst in Würzburg die Quarantäne antreten müssen. Hätte er das getan, hätte er am Freitag nicht in Augsburg sein können. Und das Gesetz steht aus unserer Sicht, über der DTB-Wettspiel-Ordnung“, sagt der sportlicher Leiter des TCA, Christian Lechner, selbst Rechtsanwalt.

Notfalls wird der TCA den Klageweg bestreiten

Für ihn ist es ein Präzidenzfall und der TCA will notfalls den weiteren Klageweg bestreiten. Notfalls auch vor ein ordentliches Gericht. Denn Lechner befürchtet, dass der DTB die TCA-Meinung nicht teilt.

DTB-Spielleiter Oliver Weber wollte am Montag gegenüber unserer Redaktion keine Stellungnahme abgeben. „Bei uns ist noch nichts Schriftliches eingegangen. Wenn ein Protest vorliegt, wird sich der betreffende Ausschuss damit befassen, eventuell, wenn Augsburg mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, später dann die Sportgerichtsbarkeit.“ Zehn bis 14 Tage werde es nach Eingang des Protestes dauern, bis eine erste Entscheidung vorliegt.

Sportlich steht der TC Augsburg weiter am Tabellenende

Sportlich steht der TCA nach der 3:6-Niederlage am Sonntag beim TEC Waldau Stuttgart weiter ohne Sieg mit 0:14 Punkte als Letzter auf dem Abstiegsplatz. Würzburg ist mit 4:8 Punkten Vorletzter.

Dennoch hat der TCA die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht aufgegeben. „Würzburg hat noch zwei Spiele. Gehen wir davon aus, dass sie noch ein Spiel gewinnen, brauchen wir am Sonntag im letzten Spiel der Saison zu Hause gegen Weinheim einen Sieg. Wird dann die Partie gegen Würzburg für uns gewertet, könnte es reichen“, erklärt Lechner.

Um den Strohhalm zu greifen, soll am Sonntag (ab 11 Uhr, auf der Anlage des TC Augsburg) auch endlich TCA-Spitzenspieler Guillermo Garcia-Lopez aus Spanien antreten. „Er wird am Freitag anreisen. Mit gültigen Papieren“, verspricht Lechner