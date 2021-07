Tennis

vor 35 Min.

TC Augsburg muss auf spanische Spitzenkraft verzichten und bangt um den Klassenerhalt

Plus Zweitliga-Männer des Tennisclubs Augsburg hoffen dennoch, die Niederlagenserie mit den nächsten beiden Spielen zu beenden. Jetzt sind die tschechischen und deutschen Mannschaftsspieler am Zug.

Von Andrea Bogenreuther

Sie hätten den spanischen Kollegen so gut brauchen können, die Tennisspieler des TC Augsburg, denn nach bisher drei Saison-Niederlagen stehen sie derzeit am Tabellenende der zweiten Bundesliga Süd. Doch nun ist der internationale Routinier Guillermo García López krank geworden und steht für das Heimspiel am Freitag (ab 13 Uhr) gegen die SpVgg Hainsacker auf der Anlage am Siebentischwald nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich auch nicht am Sonntag bei der Auswärtspartie beim TC BW Oberweier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen