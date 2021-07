TC Augsburg schrammt hauchdünn am ersten Sieg vorbei

Plus Zweitliga-Männer des TC Augsburg wehren sich nach Kräften gegen den TV Reutlingen – und scheitern im letzten Spiel im Match-Tiebreak.

Welch anspruchsvolles Pflaster die 2. Tennis-Bundesliga Süd ist, spürt die erste Männer-Mannschaft des TC Augsburg-Siebentisch weiterhin. So gab es auch an den Spieltagen zwei und drei für den Aufsteiger aus Augsburg Niederlagen. Zum einen ein deutliches 2:7 gegen den personell stark aufgestellten Aufstiegsaspiranten BASF Ludwigshafen, zum anderen aber – und das gibt große Hoffnung – ein hauchdünnes 4:5 gegen den TV Reutlingen. Hier musste sich das engagiert aufspielende TCA-Team erst im letzten Doppel im Match-Tiebreak geschlagen geben.