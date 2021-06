TC Schwaben startet in der Regionalliga die Mission Meisterschaft

Die Tennisfrauen des TC Schwaben wollen nach zwei Jahren Pause ihren Titel in der Regionalliga verteidigen. Warum sie 2019 nicht in die 2. Bundesliga aufgestiegen sind.

Wenn am Sonntag (ab 11 Uhr) die Tennisspielerinnen des TC Schwaben mit dem Heimspiel gegen Erfurt in die Regionalliga-Punkterunde starten, dann tun sie das als Titelverteidiger. Denn die Saison 2019 beendeten sie ohne Punktverlust als Meister. Doch das Aufstiegsrecht in die 2. Bundesliga nahm der TC Schwaben nicht wahr. „Was hätten wir denn da gesollt?“, stellt Vereinschef Anton Huber eine Frage, deren Antwort klar ist. „Nichts. Wir haben nicht die finanziellen Ressourcen für die Bundesliga, und dann ist der Spielplan dort ein Riesenkäse.“

TC Schwaben: Erfolg mit einer Mischung aus tschechischen und einheimischen Spielerinnen

Denn die Bundesligen werden im Rhythmus Freitag, Sonntag gespielt. Da hätte es sein können, dass Huber mit seinem Team am Freitag um 12 Uhr in Ludwigshafen antreten muss und am Sonntag um 11 Uhr schon wieder in Augsburg.

Für Anton Huber kam ein Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht in Frage. Foto: Klaus Rainer Krieger

Eine logistische Herausforderung, die Huber nicht leisten will und kann. „Das ist die falsche Liga für uns“, sagt er. In der Regionalliga Südost, die Bayern, Thüringen und Sachsen umfasst, sei seine Mannschaft richtig aufgehoben.

Dort spielt er seit Jahren mit einer Mischung aus tschechischen und einheimischen Spielerinnen oben mit. In Tschechien hat der TC Schwaben als verlässlicher Partner einen guten Ruf, die Spielerinnen werden meist untereinander empfohlen. Wo der TC Schwaben nach zwei Jahren Corona-Zwangspause steht, weiß er nicht so genau. „Die Aufstellungen der anderen Mannschaften sind mächtig. Da sind teilweise Weltklassespielerinnen gemeldet. Aber die spielen oft nicht.“

Kernteam aus Augsburg um Spitzenspielerin Michaela Bayerlova

Er selbst hält nichts von diesen aufgeblähten Meldelisten. Er setzt lieber auf ein kleineres Kernteam mit den Geschwistern Carolin und Julia Jung, Maria Schneider und der Spitzenspielerin Michaela Bayerlova. Die mittlerweile 22-jährige Tschechin, deren Vater in Krumbach (Lkr. Günzburg) eine Tennisschule besitzt, spielt schon seit Jahren für den TC Schwaben, wenn es ihre Turniereinsätze erlauben.

Und da hat Huber vor der Heimpremiere Glück. Bayerlova, derzeit auf Platz 620 der Weltrangliste platziert, scheiterte in der zweiten Qualifikationsrunde des 25.000-Dollar-ITF-Turniers in Denain (Frankreich) und kann am Sonntag auf der Schwaben-Anlage spielen. „So ist das Geschäft. Man muss die Aufstellung einfach mit dem Turniergeschehen und dem eigenen Geldbeutel abstimmen“, sagt Huber. Das tut auch Gegner Erfurt, der auf ein sehr junges Team mit der erfahrenen polnischen Spitzenspielerin Justine Ozga, 33, setzt. Dennoch will Huber mit einem Sieg in die Saison starten.

Denn anders als bei seinem Männerteam hat Huber seit Jahren den Ehrgeiz, mit seinen Frauen ganz oben mitzuspielen. „Bei den Männern wollen wir uns in der Bayernliga einfach durchwursteln, und sollten wir absteigen, geht die Welt auch nicht unter“. Bei den Frauen hat man aber einen Meistertitel zu verteidigen. „Das hat Priorität.“