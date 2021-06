TCA: Lukas Engelhardt macht Lust auf mehr Tennis

Lukas Engelhardt gewinnt kurz vor dem Punktspielstart des TC Augsburg in der 2. Tennis-Bundesliga ein Turnier in Berlin.

Mit einem überraschenden Turniersieg hat Lukas Engelhardt vom TC Augsburg knapp zwei Wochen vor dem Start der Punktspiel-Runde am 11. Juli auf sich aufmerksam gemacht. Der 20-Jährige gewann in Berlin-Reinickendorf den Dunlop-Cup. Damit sicherte er sich nicht nur die Siegprämie von 1000 Euro, sondern sammelte auch wichtige Ranglisten-Punkte. Im Finale hatte der Augsburger, der normalerweise an der University of Mississippi in den USA studiert, 6:4, 7:5 gegen Jan Kirchhoff (Nr. 144) gewonnen.

„Das freut mich für Lukas“, sagt Christian Lechner, sportlicher Leiter des Zweitliga-Aufsteigers. „Lukas wird bei uns regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kommen“, erklärt Lechner. Verzichten muss der TCA in der Punkte-Runde, die mit dem Heimspiel am 11. Juli (11 Uhr) gegen den TC Wolfsberg Pforzheim beginnt, auf Luca Wiedenmann. Nach seinem Uni-Abschluss in den USA hat er ein Job-Angebot bekommen und bleibt vorerst dort.

TC Schießgraben marschiert durch die Bayernliga

Derweil marschieren in der Bayernliga die Männer des TC Schießgraben weiter mit Riesenschritten durch die Liga. Mit 7:2 gewannen sie ihr drittes Spiel in Folge, bei einem Gegner, der als Mitfavorit auf die Meisterschaft eingestuft ist. Die Gastgeber erkannten die Überlegenheit an und man teilte sich die Doppel, nachdem das Spiel nach den Einzeln schon entschieden war.

Schwer tut sich hingegen Ligakonkurrent TC Schwaben. Mit 0:9 unterlag der Aufsteiger dem TC Blutenburg München und liegt mit 0:6 Punkten am Tabellenende.

Die Bayernliga-Frauen des TC Schießgraben haben die Auftaktniederlage mit einem 8:1-Sieg in Kropfmühl (bei Passau) ausgeglichen. Dabei waren die Gastgeberinnen aber nur mit fünf Spielerinnen angetreten.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.