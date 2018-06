vor 36 Min.

Tennisteams spielen ganz oben mit Lokalsport

TCA-Männer mit guter Aufstiegschance

In dieser Saison läuft es wie geschmiert für die Tennismannschaften des TC Augsburg in der Bayernliga. Die Männer des Vereins führen mit fünf Siegen aus fünf Spielen und 10:0 Punkten die Tabelle an. Zuletzt gab es einen 6:3-Erfolg beim TC Blutenburg München, bei dem der TCA so überzeugend auftrat, dass der Gegner zu den Doppeln gar nicht mehr antreten wollte.

„Das habe ich auch noch nicht erlebt, dass der Gegner beim Stand von 4:2 nach den Einzeln aufgegeben und uns zum Sieg gratuliert hat. Aber ich konnte die Münchner nicht mehr überreden, die Doppel noch zu spielen“, sagt Mannschaftsführer Helmut Martin amüsiert. Natürlich hätten er und sein Team das Angebot dann gerne angenommen, schließlich konnten seine Mannen so Kräfte sparen für die letzten zwei Spieltage, in denen es um den Aufstieg geht. Martin ist überzeugt, dass sein Team das schaffen kann: „Wir haben eine solche Qualität, dass wir auf jeder Position einen Spitzenspieler und in jedem Spiel eine Siegchance haben.“ Genau das will der Spitzenreiter auch am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TTC Bad Wörishofen unter Beweis stellen.

Die Frauen des TC Augsburg stehen ihren männlichen Vereinskameraden nicht sehr viel nach, denn sie belegen mit Rang zwei ebenfalls einen Spitzenplatz in der Bayernliga-Tabelle. Auch hier gab es am Wochenende einen klaren 6:3-Sieg für das Team um Mannschaftsführerin Sabine Klaschka gegen den TC Blutenburg München. „Schade, dass wir in den ersten beiden Saisonspielen personelle Ausfälle hatten, sonst würde es sogar noch besser aussehen“, blickt Klaschka auf die zwei Niederlagen, die die Bilanz trüben. Im Schlussspurt sind die TCA-Frauen aber wieder gut aufgestellt. „Der Aufstieg war zwar nicht unser Ziel, aber natürlich sind wir alle sportlich sehr ambitioniert, schließlich haben wir alle schon höher gespielt. Ob es am Ende dann reicht, müssen wir sehen.“ Gegen Dachau am Sonntag im vorletzten Spiel rechnen sich die TCA-lerinnen aber schon gute Chancen aus. (klan)

