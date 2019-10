22:40 Uhr

Tina Rupprechts WM-Kampf in Kühbach ist abgesagt

Im April dieses Jahres hat die Augsburger Profi-Boxerin Tina Rupprecht ihren WM-Titel verteidigt. Nun bereitet sie sich auf einen weiteren WM-Kampf in Hamburg vor.

Die Weltmeisterin wollte dort am 23. November ihren Titel verteidigen. Doch nun wird wohl Anfang Dezember in Hamburg gekämpft. Außerdem stellt die Augsburgerin ihr Kochtalent unter Beweis

Von Andrea Bogenreuther

Terminänderung für Profiboxerin Tina Rupprecht: Die 27-jährige Augsburgerin hatte bis vor wenigen Tagen noch damit gerechnet, am 23. November einen WM-Kampf wie schon im Jahr 2017 in der Stockschützenhalle Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) zu bestreiten und dort ihren Titel im Minimumgewicht zu verteidigen. Doch daraus wird nun nichts. Der Kampf kommt nicht zustande, wie die Sportlerin des Boxclubs Haan bestätigte. „Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, warum. Das hat der Promoter Petkos so entschieden“, sagt Rupprecht.

Statt in Kühbach wird „Tiny Tina“, so der Kampfname der zierlichen Augsburgerin mit 153 Zentimeter Körpergröße, nun wohl Anfang Dezember in der Hansestadt Hamburg in den Ring steigen. Eine Gegnerin steht noch nicht fest. Fakt ist aber, das Rupprecht ihr Trainingspensum unter ihrem Coach Alexander Haan weiterhin konzentriert durchzieht.

„Es sind jetzt zwei Wochen mehr bis zum Kampf, daher wird das Training ein bisschen angepasst und umstrukturiert. Schließlich kann man nicht immer auf hundert Prozent bleiben. Aber das geht schon“, lässt sich Rupprecht durch die Terminverlegung nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn sie weiß, dass sie im hohen Norden nicht so auf den Heimvorteil zählen kann wie in Kühbach. „Natürlich werden nicht alle Fans nach Hamburg kommen. Aber ich will auf alle Fälle kämpfen, egal wo. Und ich freue mich mega auf den Kampf.“

Zanderfilet mit Kürbiscreme

Neben den täglichen mehrstündigen Trainingseinheiten zeigte Tina Rupprecht vor knapp einer Woche aber auch, dass sie nicht nur mit den Fäusten gehörig zuschlagen, sondern auch durchaus filigran Gemüse schnippeln kann. Denn die Box-Weltmeisterin im Minimumgewicht stellte bei der Show „Biss um Biss“ in Schrobenhausen ihr Kochtalent unter Beweis. Weil die Augsburgerin mit ihren Mitstreitern, den Hobbyköchen Fabian Kress, Franz Märkl und Stefanie Leiprecht, eine perfekte Vorspeise auf den Teller zauberte, erhielt das Quartett ein Preisgeld von 450 Euro. „Das war wirklich gut“, schwärmt Rupprecht von ihrem siegreichen Gericht, einem Zanderfilet mit Kürbiscreme und Kartoffel-Zucchini-Puffer. Den Betrag spendeten Rupprecht und ihre Mitstreiter an das Bayerische Rote Kreuz Bereitschaft Schrobenhausen. Vor einem WM-Kampf sei sie weniger aufgeregt gewesen als beim Kochen in der Öffentlichkeit, gestand Rupprecht. Und für den guten Zweck hat die Profi-Sportlerin sogar ihr Boxtraining sausen lassen.

In den nächsten Wochen wird ihr allerdings weniger Zeit bleiben für unterhaltsame Marketing-Termine wie in Schrobenhausen. Auch wenn nun nicht der 23. November, sondern voraussichtlich der 7. Dezember als Termin für den WM-Kampf steht.

Im April dieses Jahres hatte Tina Rupprecht doch mit etwas Glück ihren WM-Titel des Verbandes WBC verteidigt. Vor über 2000 Besuchern in Unterschleißheim ging ihr Kampf gegen die Mexikanerin Maricela Quintero über die gesamte Distanz von zehn Runden und endete schließlich mit einem Unentschieden – das Rupprecht aber letztendlich für die Titelverteidigung reichte. Auch wenn die Gegnerin noch nicht feststeht, in Hamburg will Rupprecht auf alle Fälle wieder als überzeugende Championesse den Ring verlassen.

