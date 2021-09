Tischtennis

12:27 Uhr

Peter Stähle: Ein Leben für den Tischtennissport

Plus Der Augsburger Peter Stähle spielte für den Post SV in der Bundesliga, engagierte sich beim FC Augsburg und war auch beruflich sehr erfolgreich. Am 5. September wird er 75.

Von Herbert Schmoll

Es gibt Dinge im Leben, die ändern sich auch über Jahrzehnte nicht. Bei Peter Stähle zählt die freitägliche Schafkopfrunde seit vielen Jahren zur Selbstverständlichkeit. Mit Freunden, mit denen er zusammen beim Post SV Augsburg einst Tischtennis gespielt hat. Peter Stähle war kein Hobbysportler, sondern zählte einige Jahre zu den besten Plattenspielern der Republik. Am Samstag feiert er seinen 75. Geburtstag.

