Tomas Koubek rehabilitiert sich

FCA-Torwart wirkt nach seinem schwachen Einstand in Dortmund wesentlich stabiler. Stürmer bemühen sich und zeigen viel Einsatz, spielen allerdings glücklos

Der Heimauftakt des FC Augsburg gegen Aufsteiger Union Berlin verlief alles andere als optimal. In einem zähen Spiel reichte es vor 27708 Zuschauern nur zu einem 1:1. Nachfolgend die Einzelkritik:

Der neue Keeper des FCA hat sich nach dem 1:5-Debakel in Dortmund rehabilitiert. Koubek holte einige starke Dinger raus. Bei Flanken wirkte er manchmal noch unsicher. Note 2

Sicherlich ein Gewinn für die Defensive. Allerdings hat man auch gemerkt, dass Lichtsteiner in manchen Situationen noch die Frische fehlt. Arbeitete allerdings auch mit André Hahn auf der rechten Seite ab und zu gut zusammen. Note 3,5

In der Spieleröffnung nicht immer ganz sicher. Vor allem in der Anfangsphase merkte man ihm seine Nervosität an. In der vergangenen Saison zählte Rani Khedira zu den besten Spielern des FCA. Daran wird er jetzt auch gemessen. Note 4

Der Neuzugang verlor zwar ab und zu einen Zweikampf, bot aber ansonsten eine solide Partie. Spielte vor allem sichere Bälle. Nach 44 Minuten rettete er unmittelbar vor der Torlinie und verhinderte einen Rückstand. Auch nach dem Wechsel war er gleich zur Stelle, als Union gefährlich vor das FCA-Tor kam. Baute in der Schlussphase dann ab und war am 1:1 von Union Berlin nicht schuldlos. Note 3,5

Es wäre ein Verlust, wenn der FCA ihn noch ziehen lassen würde. Trotz seiner Verletzungspause war Max schnell im Spiel und sorgte durch gute Flanken immer wieder für Gefahr. Am Ende hatte man das Gefühl, dass auch ihm die Puste ausging. Note 3,5

Wirkte in der ersten Hälfte etwas stärker und hatte viele Ballkontakte. Aber auch er tat sich von Minute zu Minute schwerer, das Niveau zu halten. Note 3,5

Bemühte sich zwar, konnte aber die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Wirkte manchmal etwas zaghaft, andererseits sah man zwischendurch auch einen feinen Pass von ihm. In der 75. Minute kam für ihn Oxford. Note 4,5

Arbeitete viel, machte viel und gab keinen Ball verloren. Allerdings fehlte Hahn auch das letzte Quäntchen Glück. Das muss er sich wieder erarbeiten. Hinsichtlich seines Einsatzes ist ihm aber das auch zuzutrauen. Note 4

Musste in Dortmund viel Kritik einstecken und nahm sich das zu Herzen. Spielte von Beginn an mit sehr viel Einsatz und hatte nach 23 Minuten auch die erste Torchance für den FCA. Versuchte auch nach dem Wechsel sich in das Spiel reinzubeißen. Ganz gelang es ihm nicht mehr, allerdings ein großer Fortschritt nach dem Dortmund-Spiel. Note 4

Fand in den ersten 45 Minuten wenig Bindung und hatte dementsprechend wenig Aktionen. Nach dem Wechsel wurde es etwas besser und zumindest versöhnte er dann die Fans mit dem Treffer zum 1:0. Dieses Tor verhinderte auch eine schlechtere Bewertung. Er machte nach 64 Minuten Platz für Richter. Note 4

Aufgrund seiner Schnelligkeit bekam er manchmal etwas auf die Beine. In der 26. Minute war er nahe am Führungstor. Auch in der zweiten Hälfte wurde er von seinen Gegenspielern heftig bearbeitet. Der Berliner Schlotterbeck bekam sogar nach einem Foul an Niederlechner die Rote Karte. Wenige Minute nach der 1:0-Führung für den FCA hätte der Ex-Freiburger den Sack zumachen können. Note 3,5

Durfte nach 64 Minuten für Vargas auf den Platz. Versuchte noch, sich ins Spiel einzubringen, das war aber zu diesem Zeitpunkt schwierig, weil Union in der Schlussphase der Partie öfter in der Hälfte des FCA war.

Kam nach 75 Minuten für Gruezo und hatte gleich mit den beflügelten Berlinern viel Arbeit. Sah beim 1:1 nicht gut aus.

Wurde nach 87 Minuten für Niederlechner eingewechselt. War zweimal an gefährlichen Situationen vor dem Gäste- Tor beteiligt. Er hätte ruhig eine halbe Stunde früher kommen können. Wolfgang Langner

Es werden nur Spieler benotet, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

