Radprofi Georg Zimmermann beißt sich nach Sturz durch

Plus Die Tour de France ist in den ersten Tagen von zahlreichen Massenstürzen geprägt. Gleich am ersten Tag war in einen auch Radprofi Georg Zimmermann verwickelt.

Von Robert Götz

Sein Debut bei der Tour de France hatte sich Georg Zimmermann ganz anders vorgestellt. Der 23-jährige Radprofi aus Neusäß hätte sich gerne für das Vertrauen seines Rennstalles Intermarché-Wanty-Gobert revanchiert, ihn für das größte Radrennen der Welt zu nominieren. Hätte als Helfer für Kapitän Louis Meintjes oder Sprinter Danny van Poppel fungiert, oder sich einmal selbst in Szene gesetzt. Doch es kam alles ganz anders. Schon auf der ersten Etappe am Samstag war der Neusässer in einen der zwei schweren Stürze verwickelt.

