vor 40 Min.

Trainer Jenik ist zufrieden Lokalsport

TG Viktoria zählt zur Bezirksliga-Spitze

Mit den Gastspielen bei Teams aus dem Allgäu konnte Andreas Jenik zufrieden sein. Der Trainer der TG Viktoria Augsburg gewann mit den Bezirksligafußballern 1:0 beim 1. FC Sonthofen II sowie 2:1 beim FC Heimertingen. Zwölf Punkte nach fünf Spielen sind Ausdruck eines hervorragenden Saisonstarts, die Viktoria steht vorübergehend auf dem zweiten Tabellenplatz.

In Sonthofen legte Matthias Fischer mit seinem Tor in der 1. Minute den Grundstein zum Erfolg. „Danach haben wir nicht mehr viel zugelassen, außer zwei brenzligen Situationen wurde es nicht mehr eng. Bei der Hitze haben wir das sehr gut absolviert“, lobte Viktoria-Coach Jenik.

Umgekehrt verhielt es sich in Heimertingen, wo die Viktoria zunächst einem Rückstand hinterherlaufen musste. Doch ein Doppelpack von Neuzugang Jonas Cekici – einem Studenten aus Schleswig-Holstein – sorgte für den Umschwung und brachte die Jenik-Elf auf die Siegerstraße. „Kompliment an die Jungs, das war abermals eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Jenik.

Am Samstag, 15.30 Uhr, erwartet die Viktoria im Derby den FC Stätzling (5. Platz/9 Punkte) an der Sportanlage Süd. Mit deren neuem Stürmer Sebastian Kraus steht ein alter Bekannter des Trainerteams aus Haunstetter Zeiten mit sieben Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Jenik hat Respekt vor dem Gegner. „Stätzling kann trotz einiger Ausfälle ein kompaktes, starkes Bezirksliga-Team stellen, das wird ein unangenehmer Gegner. Wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen.“ (chw)

