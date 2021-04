Trainer Sebastian Kalkbrenner verlängert in Lechhausen

Fußball-Kreisklassist DJK Lechhausen setzt weiter auf sein bewährtes Trainer-Duo.

Trotz der langen Corona-Pause, bei den Fußballern der DJK Lechhausen stellten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen die Weichen für die Zukunft. „Unsere Trainer Sebastian Kalkbrenner und Markus Wilfinger haben für die Saison 2021/22 zugesagt“, berichtet Fußball-Abteilungsleiter Manuel Starowetzky. Der Traditionsverein belegt derzeit in der Kreisklasse Augsburg-Mitte den dritten Platz. Starowetzky geht davon aus, dass die Saison abgebrochen wird und die beiden führenden Teams TSV Pfersee und TSV Schwaben II in die Kreisliga aufsteigen. „Sie besitzen den besseren Quotienten. Wir würden das natürlich akzeptieren“, ergänzt der Fußballchef.

DJK Lechhausen kann sich trotz Corona-Zeiten über Neuzugänge freuen

Ex-Landesligaspieler Sebastian Kalkbrenner, 34, hat an der Derchinger Straße seit Anfang 2019 das Sagen, Wilfinger, der sich um die zweite Mannschaft (A-Klasse) kümmert, gilt als Lechhauser Urgestein. Trotz der Pandemie will Starowetzky nicht jammern. Mitglieder-Austritte hat die DJK nicht zu verzeichnen. Im Gegenteil: „Gerade in unserer zweiten Garnitur können wir etliche Neuzugänge verbuchen“, sagt der Lechhauser Funktionär, der hofft, dass im Amateurfußball baldmöglichst wieder Normalität einkehrt.