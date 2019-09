00:04 Uhr

Trainer in Not

TSV Schwaben muss am Freitag siegen

Es scheint, als wäre das Auswärtsspiel beim TSV Landsberg am Freitagabend (Beginn 19 Uhr) die letzte Chance für Markus Deibler, den Trainer des TSV Schwaben Augsburg. Sollte das aktuelle Tabellen- schlusslicht der Bayernliga auch sein sechstes Spiel in Folge verlieren, wird Deiblers wackelnder Trainerstuhl wohl endgültig kippen.

Denn die von Schwabens Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier geforderten sechs Punkte aus drei Spielen, die dem TSV Schwaben wieder Hoffnung auf das zügige Verlassen des Tabellenkellers gegeben hätten, wären dann dahin. Nur mit einem Sieg beim überraschend erfolgreichen Aufsteiger aus Landsberg könnten die Schwaben und Trainer Deibler das Ruder wohl noch einmal herumreißen – und darauf setzen, dass am 29. September im Heimspiel gegen Hankofen weitere Punkte eingefahren werden.

Doch der TSV Landsberg dürfte ein harter Brocken werden. Bei den Gastgebern herrscht beste Stimmung nach zehn Punkten aus vier Spielen und dem aktuellen zehnten Tabellenplatz. Trotzdem sieht zumindest Landsbergs Trainer Sven Kresin seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle. „Wer in der Liga meint, er muss seine Leistung nicht abrufen, der wird sofort bestraft. Und Schwaben Augsburg hat sehr viel Qualität im Kader, auch wenn die Ergebnisse das bislang nicht widerspiegeln.“ Zwölf geschossene Tore in elf Partien zeigen nämlich ganz offensichtlich, dass die Offensivabteilung der Augsburger ebenso wenig im Vollbesitz ihrer Kräfte ist wie die Defensive, die bisher 26 Tore kassiert hat. (klan)

