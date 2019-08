vor 50 Min.

Türkspor Augsburg im Torrausch

Fußballer um Trainer Servet Bozdag gewinnt 7:1 und verlassen den letzten Tabellenplatz

Von Fabian Kapfer

Die Erleichterung bei Türkspor Augsburg ist groß. Der lang ersehnte erste Sieg in der Bayernliga wurde beim furiosen 7:1 (3:0) gegen den SV Pullach eingefahren. Damit verlässt Türkspor auch den letzten Tabellenplatz.

In der ersten Hälfte gingen die Augsburger nach 25 Minuten durch Dusan Jevtic in Führung. Kurz vor der Pause legte Aleksa Markovic nach und erhöhte auf 2:0 für die Hausherren (45.). Und Türkspor zeigte sich weiter hungrig. Dusan Jevtic traf unmittelbar nach Wiederanpfiff und stellte auf 3:0 (47.). Türkspor spielte sich dann in einen Rausch. Baydemir verwandelte einen Foulelfmeter zum 4:0 (55.), Arik schob nach Vorlage von Baydemir den Ball am herauseilenden Keeper Krasnic vorbei und traf zum 5:0 (63.). In der 68. Minute lupfte Markovic den Ball aus spitzem Winkel zum 6:0 ins Tor. Der zwischenzeitliche Treffer zum 6:1 durch Leon Ritter für Pullach (86.) war dann freilich nicht mehr als Ergebniskosmetik. Borna Katanic erzielte mit einem Freistoß aus etwa 25 Metern für die Augsburger in der 88. Minute sogar noch das siebte Tor. Ein Befreiungsschlag für den schlecht gestarteten Aufsteiger, der sich unter dem neuen Trainer Servet Bozdag stabilisiert hat. Der neue Übungsleiter verbucht zwei Remis und einen Sieg, verbesserte zudem noch die wackelige Defensive. Nun scheint auch der Bann in der Offensive gebrochen. Darüber freut sich der Trainer: „Es hat endlich gut in der Offensive funktioniert. Wir haben in den vergangenen Partien und auch in der zweiten Hälfte beim Pokalspiel gegen Pipinsried gezeigt, dass wir die Qualität für die Bayernliga haben.“

Türkspor: Reichlmayr, Katanic, Guilherme, Wurm, Jevtic, Mitterhuber, Salifou, Irmak, Baydemir (74. Kocakahya), Arik (84. Arik), Markovic (67. Isufi) Tore: 1:0 Jevtic (25.), 2:0 Markovic (45.), 3:0 Jevtic (47.), 4:0 Baydemir (55.), 5:0 Arik (63.), 6:0 Markovic (68.), 6:1 Ritter (86.), 7:1 Katanic (88.) Zuschauer: 100

