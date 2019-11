vor 4 Min.

Türkspor Augsburg will eine Rechnung begleichen

Der Bayernligist eröffnet gegen am Samstag beim Tabellenneunten TSV Dachau die Rückrunde. Das Ziel ist klar

Von Fabian Kapfer

Im ersten Rückrundenspiel trifft der Tabellenzwölfte Türkspor Augsburg am Samstag (14 Uhr) auf den Tabellenneunten TSV Dachau. Beim Fußball-Bayernligisten Türkspor kann man sich noch gut an die Partie in Dachau erinnern, schließlich verlor man dort in letzter Sekunde noch mit 1:2, nachdem Robin Volland in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Gastgeber getroffen hatte.

Nun sind die Vorzeichen anders. Trainer Servet Bozdag, der damals noch als Co-Trainer von Manfred Bender auf der Bank saß, sagt: „Wir haben noch eine Rechnung mit Dachau offen. Meiner Meinung nach waren das im Hinspiel keine verdienten drei Punkte für den TSV.“ Im Heimspiel solle daher ein Sieg gegen den TSV Dachau her, um Boden gegenüber dem Gegner, der in der Tabelle vier Punkte vor den Augsburgern steht, gutzumachen, so der Trainer weiter.

Bozdag steckt zudem klare Ziele für die Rückrunde: „Wir müssen mindestens noch 20 Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Es geht in dieser Liga sehr eng zu, deshalb sehe ich diese Vorgabe als das Minimum an, was wir noch in dieser Spielzeit brauchen.“ (fka)

Themen folgen