vor 20 Min.

Türkspor überzeugt im Kellerduell

3:1-Erfolg verschafft dem Bayernligisten Luft im Abstiegskampf

Am Ende waren es drei ganz wichtige Punkte für Türkspor Augsburg im Bayernliga-Kellerduell gegen den TSV Nördlingen. In einem umkämpften Spiel setzten sich die Männer von Trainer Servet Bozdag mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus dem Ries durch.

Nach 21 Minuten gingen die Hausherren mit 1:0 durch Aleksa Markovic in Führung. Diese blieb allerdings nicht lange bestehen, in der 32. Minute antworteten die Gäste prompt durch Daniel Holzmann, der auf 1:1 stellte. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabine.

In der zweiten Hälfte mussten die Zuschauer dann etwas länger warten, bis sie wieder einen Treffer bejubeln konnten. Schließlich war es Fatih Baydemir, der Türkspor, das mehr investierte, erneut in Front brachte (73.). Dieser Treffer setzte die kriselnden Nördlinger unter Druck, die in der Folge aufmachen mussten. Das nutzen die Augsburger clever aus, in der 90. Minute machte Aleksa Markovic mit seinem Doppelpack alles klar und veredelte gegen aufgerückte Gäste einen Konter mit dem 3:1.

Für Türkspor ist es der zweite Sieg in Folge und der Sprung auf Tabellenplatz 14. Jetzt ist die Bozdag-Elf nur noch einen Punkt von einem Nichtabstiegsplatz entfernt und scheint immer besser in Tritt zu kommen. Der Trainer sagt: „In der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden, da wollten wir unbedingt gewinnen. Der erste Abschnitt war noch nicht ganz so gut. Meine Mannschaft gehört aber nicht da unten rein, wir sind ein gutes Team und haben Qualität, mit der wir es da unten raus schaffen wollen. Jetzt streben wir den dritten Sieg in Folge an.“ (fk)

Türkspor Reichelmayr – Wurm, Guilherme, Katanic (61./ Isufi), – Mitterhuber, Salifou, Heikenwälder, Goia (65. Nikolovski) – Baydemir (88./Jassem), Arik, Markovic

Tore 1:0 Markovic (21.), 1:1 Holzmann (32.), 2:1 Baydemir (73.), 3:1 Markovic (90.) Zuschauer 100

