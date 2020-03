17:39 Uhr

Türkspor und Schwaben mit gleichem Ziel vor Augen

Beide Bayernliga-Vereine starten in die Restsaison und wollen schnellstmöglich den Klassenerhalt klarmachen

Von Herbert Schmoll und Christian Weiss

Für Türkspor Augsburg und den TSV Schwaben Augsburg starten am Wochenende die Punktspiele in der Fußball-Bayernliga. Die Schwaben (16. Platz, 20 Punkte) steigen mit dem Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen den FC Ismaning (9. Platz, 27 Punkte) in die Frühjahrsrunde ein. Dabei will die Elf von Coach Halil Altintop die Erfolgsserie vor der Winterpause mit zehn Zählern aus sechs Spielen ohne Niederlage fortsetzen.

Auch Türkspor hat den Klassenerhalt noch längst nicht in trockenen Tüchern. Mit 24 Punkten liegt das Team von Trainer Servet Bozdag vor dem Start in die Frühjahrsrunde auf Platz 13. Am Samstag (14 Uhr) wird bei der SpVgg Hankofen-Hailing in Niederbayern gespielt.

Die Konkurrenz folgt den Türken mit dem SSV Jahn Regensburg II (ebenfalls 24 Punkte) dicht auf den Fersen. Mut macht dem Liga-Neuling das letzte Testspiel, ein 2:2 beim Regionalligisten TSV Rain, bei dem die Mannschaft auch ihr fußballerisches Potenzial zeigte. Wichtig ist für Coach Bozdag, dass in der fünfwöchigen Vorbereitung gut trainiert wurde. Auch wenn die Möglichkeiten auf der Anlage in Haunstetten sehr begrenzt waren. „Wir konnten aber auf die Kunstrasenplätze in Gersthofen und Schwabmünchen ausweichen“, sagt er zufrieden und fügt an: „Wir sind fit.“ Deshalb hofft er, dass am Samstag trotz widriger Wetterverhältnisse gespielt werden kann. Denn die türkischen Schwaben möchten sich möglichst schnell von den Relegationsplätzen entfernen. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz“, macht Bozdag aus seinen Erwartungen kein Hehl.

Zugänge Chatziioannidis, Lyros (beide Artitos/Griechenland), Simsek (Rizespor/Türkei), Hille (TSV Schwaben).

Abgänge Nikolowski (TSV Schwaben), Guilherme (Tasmania Berlin), El-Bouazrati (TuS Böninghausen), Kazaryan (TSV Kottern), Markovic, Jevtic (beide Ziel unbekannt).

Drei Verstärkungen für die Offensive

Schwaben Für den Offensivbereich wurden mit Marco Boyer, Todor Nikolovski und Bastian Kurz drei Neuzugänge für den Offensivbereich hinzugewonnen. „Sie erhöhen die Qualität in der Offensive noch mal deutlich. Wir sind sehr froh, dass wir solche Spieler in der Wintertransferperiode gewinnen konnten“, freut sich Schwaben-Sportdirektor Max Wuschek. Mit der Wintervorbereitung zeigte er sich zufrieden: „Die Jungs haben in einer intensiven und abwechslungsreichen Vorbereitung voll mitgezogen, besonders der 2:1-Testspielsieg in Rain hat das Potenzial der Mannschaft aufgezeigt. Bis auf den Langzeitverletzten Sebastian Schaller kann unser Trainerteam auf den vollen Kader zurückgreifen.“ Wuschek ist zuversichtlich, dass der direkte Klassenerhalt gelingen kann, auch wenn ihm die Schwere der Aufgabe bewusst ist: „Wir müssen vor allem in den direkten Duellen gegen die Mitkonkurrenten den Grundstein für eine erfolgreiche Rest-Rückrunde legen.“

Der erste Schritt soll gegen den FC Ismaning getätigt werden. Der von Mijo Stijepic, 40, trainierte Münchner Vorstadtverein ist mit mehreren regionalligaerfahrenen Akteuren besetzt. Davon unabhängig sieht Wuschek der Partie gelassen entgegen: „Wir wissen, dass es direkt nach der Winterpause immer schwer wird, doch die Jungs freuen sich darauf, dass es wieder um Punkte geht. Wir wollen gegen Ismaning einen Heimsieg einfahren.“

Zugänge Marco Boyer (FC Memmingen), Todor Nikolovski (Türkspor Augsburg, Bastian Kurz (Kickers Offenbach).

Abgänge Lukas Glade, Matthias Wallner (beide SC Bubesheim).

