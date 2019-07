vor 54 Min.

Türkspor verschläft die erste Halbzeit

Bayernliga-Aufsteiger liegt zur Pause gegen den TSV 1860 München II mit 1:3 zurück und verliert mit 2:3

Von Fabian Kapfer

Auch im zweiten Bayernligaspiel zog der Aufsteiger Türkspor Augsburg den Kürzeren. Die Truppe von Trainer Manfred Bender unterlag zu Hause mit 2:3 (1:3) gegen den TSV 1860 München II.

Nach einem eher verhaltenen Start beider Mannschaft erzielte Kazuki Date bereits in der 14. Spielminute die Führung für die Löwen. Von Türkspor kam weiter wenig, München wirkte stets aggressiver und etwas präsenter als die Hausherren. Nach 24 Minuten stellte Kevin Nsimba auf 0:2.

Nach einem Steilpass lief er allein auf Torwart Reichlmayr zu und schob den Ball an diesem vorbei. Nsimba war es auch, der sich in der 43. Minute durchsetzte und den Ball in den Rückraum auf Trograncic zurücklegte, der das dritte Tor für den TSV 1860 II erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff kam dann doch noch eine Antwort von Türkspor. Dusan Jevtic erzielte nach einer Flanke von der rechten Seite den 1:3-Anschlusstreffer.

In der zweiten Hälfte kam vom TSV 1860 weniger. Die Mannschaft zog sich zurück und verteidigte, während Türkspor mehr vom Spiel hatte. Klare Torchancen konnten sich die Hausherren dennoch kaum herausspielen.

Nachdem sie lange Druck gemacht hatten, belohnten sich die Augsburger in der 85. Minute doch noch mit dem 2:3. Connor Guilherme köpfte nach einer Ecke von Emre Arik ein und sorgte noch mal für Hoffnung beim Aufsteiger. In einer spannenden und hitzigen Schlussphase, in der viele kleine Rudelbildungen und taktische Fouls für mehr Gelbe Karten als Spielfluss sorgten, reichte es aber nicht mehr für Türkspor.

„Wir haben die erste Halbzeit verschlafen und zu viele individuelle Fehler gemacht. Da brauchst du dich dann nicht zu wundern, wenn du so hinten liegst. In der zweiten Hälfte haben wir Moral gezeigt und einiges besser gemacht, aber das 1860 sich dann fallen lässt und auch das ein oder andere taktische Foul zieht, ist ja normal“, so Bender nach dem Schlusspfiff.

Türkspor Reichlmayr; Guilherme, Jassem; Wurm, Mitterhuber, Cecunjanin (61. Heikenwälder), Bytyqi, Salifou, Jevtic 70. S. Kurt), Isuf, Irmak Tore 0:1 Date (14.), 0:2 Nsimba (24.), 0:3 Trogranic (44.), 1:3 Jevtic (45+1), 2:3 Guilherme (85.) Zuschauer 200

