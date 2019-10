vor 38 Min.

Türkspors Serie reißt

Fußballer verlieren 1:2 gegen den TSV Landsberg

Von Fabian Kapfer

Nach vier Spielen ohne eine Niederlage gab es für den Bayernligisten Türkspor Augsburg im Heimspiel gegen den TSV Landsberg eine Pleite. Mit 1:2 (0:2) unterlag das Team von Trainer Servet Bozdag, das zuletzt gut in Form war.

Gegen Landsberg sahen 56 Zuschauer, wie Andreas Fülla die Gäste sehenswert in Führung schoss. Nach seiner Balleroberung im Mittelfeld fasste er sich ein Herz und traf aus 20 Metern Distanz in das linke untere Eck. Türkspor Keeper Reichlmayr hatte bei dem Schuss keine Chance. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Landsberg dann nach. Bonfert stand sträflich frei und köpfte eine Freistoßflanke in die Maschen (42.). Bozdag reagierte in der Pause und brachte Jassem und Duman für Guilherme und Heikenwälder. Kurz nach seiner Einwechslung war es dann Duman, der den Anschlusstreffer für Türkspor erzielte. Nach einem schönen Spielzug der Hausherren schob er eine Hereingabe aus fünf Metern in das Tor der Landsberger ein (50.). Türkspor machte darauf Druck, konnte sich aber in der restlichen Spielzeit nicht mehr belohnen und musste sich nach dem Schlusspfiff dem TSV Landsberg geschlagen geben.

„Wir haben gut angefangen und hätten durch Jevtic auch in Führung gehen können. Unser Gegner hat gut gepresst und uns zu Fehlern gezwungen. Die Führung war dann verdient. In der zweiten Hälfte sind wir gut rausgekommen, haben nach dem 1:2 ungenau agiert. Am Ende muss man anerkennen, dass Landsberg verdient gewonnen hat“, so Trainer Bozdag. (fka)

Türkspor Reichlmayr – Wurm, Guilherme (46. Jassem), Katanic – Mitterhuber (79. Kocakahya), Salifou, Heikenwälder (50. Duman), Jevtic, Goia – Isufi, Emre. Tore: 0:1 Fülla (14.), 0:2 Bonfert (42.), 1:2 Duman (50.). Zuschauer: 56

