10:39 Uhr

„Unsere Personaldecke ist dünn“

Gators-Trainer Max Mommer prophezeit ein schweres Zweitliga-Jahr. Leistungsträger der Augsburg Baseball-Mannschaft haben den Verein verlassen

Von Julian Agardi

Es wird ernst für die Augsburg Gators, die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Am Sonntag empfangen die Baseballer zu ihren ersten beiden Spielen in der 2. Bundesliga Süd die Stuttgart Reds II (Sportplatz Postillionstraße 12 Uhr/15.30 Uhr). Gators-Abteilungsleiter Markus Hörmann betont: „Wenn uns in den zwei Duellen auch nur ein Sieg gelingen würde, wäre das eine große Überraschung.“ Für den 50-Jährigen gilt die Stuttgarter Bundesliga-Reserve als eines der stärksten Teams der Liga. Schließlich seien sie in den vergangenen Jahren regelmäßig unter den Top 3 gelandet. „Da ist für uns normalerweise nicht viel zu holen“, meint Hörmann.

Von vornherein resignieren wollen die Augsburger aber keineswegs. In der vergangenen Woche reiste die Mannschaft ins italienische Bergamo, absolvierte dort ein fünftägiges Trainingslager. Neben einigen Testspielen und intensiven Übungseinheiten feilte Trainer Max Mommer mit seinem Team an der taktischen Ausrichtung. „Vor allem im Schlagspiel können wir uns noch verbessern“, resümiert Hörmann und schiebt nach: „Da müssen wir mehr Durchschlagskraft produzieren.“

Dass die Augsburger überhaupt noch in der 2. Liga an den Start gehen dürfen, verdanken sie einem glücklichen Umstand. Als Tabellenletzter der 2. Bundesliga Süd/Ost wären sie im vergangenen Jahr normalerweise in die Bayernliga abgestiegen. Weil sich in der gleichklassigen 2. Bundesliga Süd aber kein achtes Team finden ließ, durften die Gators die Liga wechseln. „Dadurch haben wir jetzt zwar deutlich längere Auswärtsfahrten, da die meisten unserer Gegner aus Baden-Württemberg kommen. Aber das nehmen wir gerne in Kauf“, sagt Hörmann.

Es geht nur um den Klassenerhalt

Folglich geht es für die Augsburger in der kommenden Spielzeit erneut nur um den Klassenerhalt. Abteilungsleiter Hörmann prophezeit eine „harte Saison“. Auch weil mit Julius Widmann (Ulm Falcons) und Naohisa Matsuda (Bremen Dockers) zwei erfahrene Leistungsträger den Verein verlassen haben. „Die Weggänge tun uns weh“, sagt Trainer Max Mommer und ergänzt: „Wir werden sie nicht ersetzen können.“ Dennoch sieht der Coach seine Mannschaft in der kommenden Saison nicht chancenlos. „Es war auch letztes Jahr nicht so, dass wir nicht hätten mitspielen können. Wir hatten in einigen Spielen wirklich viel Pech“, so Mommer. Die Klasse zu halten, sei heuer ein realistisches Ziel.

Am System will der 38-Jährige im Vergleich zum Vorjahr nicht viel ändern. Das könne er auch gar nicht, meint er. „Unsere Personaldecke ist dünn. Und wie in den meisten Sportarten kommt auch im Baseball aus der Jugend leider nicht viel nach“, bedauert Mommer. Mit dem erst 15-jährigen Fabio Zazzaretta soll zur neuen Saison dennoch ein Juniorenspieler den direkten Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

Für Abteilungsleiter Hörmann ein alternativloses Vorhaben: „Das ist für ihn ein ziemlich harter Sprung. Wir hätten ihm gerne noch ein Jahr in der zweiten Mannschaft gegönnt, aber die aktuelle Situation lässt das nicht zu.“ Trotzdem ist sich Hörmann sicher, dass das Talent an den Erfahrungen und Aufgaben in der 2. Liga wachsen wird. „Fabio wird sich bei uns etablieren.“

Auch die zweite Mannschaft der Gators hat am Wochenende das erste Landesliga-Heimspiel. Am Samstag empfängt sie die Dachau Tigers (13 Uhr und 15.30 Uhr). „Hier wollen wir in dieser Saison mindestens die Aufstiegs-Play-offs erreichen“, gibt Hörmann das Ziel aus.

