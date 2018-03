13.03.2018

Unter die Räder gekommen Lokalsport

TSV Schwaben verliert in Pullach 1:5

Das hatte man sich beim Fußball-Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg ganz anders vorgestellt. Die Mannschaft von Sören Dreßler kam im ersten Spiel der Frühjahrsrunde mit 1:5 beim SV Pullach ziemlich unter die Räder. Beim Stande von 4:0 gelang Rasmus Fackler-Stamm nach 81 Minuten wenigstens noch der Ehrentreffer.

„Das ist schon ziemlich blöd gelaufen. Da kannst du aber nicht mehr viel machen, wenn es bereits nach zwei Minuten 2:0 steht und damit der ganze Matchplan über den Haufen geworfen wird“, ärgert sich Schwaben-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier.

Pullach ließ in dieser stürmischen Anfangsphase den Gästen kaum Zeit zum Atmen und als nach 27 Minuten der Pullacher Jobst den dritten Treffer erzielte, war die Partie frühzeitig entschieden. Nach dem 4:0 durch Benede (70.) schaltete dann auch Pullach einen Gang zurück, dennoch traf Zander (85.) dann noch zum 5:1. „Das Ergebnis geht völlig in Ordnung“, gibt Reitmeier ehrlich zu. Am Samstag empfangen die „Violetten“ den Abstiegskandidaten BFC Wolfratshausen. „Ich will jetzt nicht noch auf die Mannschaft draufhauen, aber beim nächsten Heimspiel will ich schon eine Reaktion sehen“, sagt der Schwaben-Boss. (wla)

