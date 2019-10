vor 45 Min.

„Unterirdisches Zweikampfverhalten“

Augsburger Handballerinnen erhalten beim 24:34 in Metzingen eine Lehrstunde

Die erste Saisonniederlage war zugleich eine der schmerzhaften Sorte: Mit 24:34 (10:14) unterlagen die Drittliga-Frauen des TSV Haun-stetten bei TuS Metzingen II und waren dabei in allen Belangen unterlegen. Die Bundesliga-Reserve war erwartungsgemäß stark aufgestellt und setzte Haunstetten erheblich zu. Allein durch erfolgreiche Siebenmeter lagen die Gäste mit 0:3 im Hintertreffen und hatten schon hier erhebliche Probleme, die Metzingerinnen zu bremsen.

„Unser Zweikampfverhalten war diesmal unterirdisch, und zwar vorne und hinten,“ beschrieb Trainer Herbert Vornehm das Dilemma seiner Truppe während der gesamten Spieldauer. Nach der 3:5-Annäherung zog Metzingen auf 12:6 davon und zeigte dabei keinerlei Abschlussschwächen. Haunstetten ließ im Gegensatz dazu noch mehrere Chancen liegen und war mit dem 10:14 zur Pause noch gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeberinnen dann kurzen Prozess: Die Rückraumachse Pandza/Degenhardt/Quist stellte in Zusammenarbeit mit Kreisspielerin Hübner die TSV-Defensive vor unlösbare Probleme und war für 28 der 34 Treffer verantwortlich. Haun-stetten zeigte beim 19:32 (55.) noch Charakter und verschönerte die Differenz bis Spielende.

„Im Endeffekt haben wir gegen eine Zweitliga-Mannschaft gespielt“, relativierte Haunstetten Trainer Herbert Vornehm das Geschehen nach dem Schlusspfiff mit gleichzeitigem Hinweis an seine Schützlinge: „Viele können und sollten sich da was abschauen in puncto Spritzigkeit und Dynamik.“ Bis zum nächsten Spiel zu Hause gegen Bundesliga-Absteiger TV Nellingen am 9. November hat sein Team zwei Wochen Zeit, die bittere Niederlage zu verdauen. (hv)

TSV Haunstetten Frey, Spindler (Tor); Irmler (7/3), Kurstedt, Driske (je 3), Horner, Fischer, Keßler, Schäfer, Hoffmann (je 2), Hänsel (1), Niebert, Walter, Knöpfle, Joerss

