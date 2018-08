vor 54 Min.

Viktoria macht Name alle Ehre Lokalsport

Fußball-Bezirksligist gewinnt 2:1

Die TG Viktoria Augsburg sorgt in der Fußball-Bezirksliga Süd weiter für Furore. Die Augsburger gewannen beim FC Heimertingen mit 2:1 (1:1) und liegen nun auf Platz zwei der Tabelle punktgleich mit Spitzenreiter VfB Durach. Beide Teams haben in fünf Spielen zwölf Punkte gesammelt. In Heimertingen geriet die Viktoria nach 18 Minuten in Rückstand, doch Stürmer Jonas Cekici drehte mit seinen ersten beiden Saisontreffern (24. und 56.) die Partie. Für das Team von Trainer Andreas Jenik war es der zweite Sieg im Allgäu in dieser Woche. Am Mittwoch hatte Viktoria 1:0 beim FC Sonthofen II gewonnen. (AZ)

TG Viktoria Wendel – Bertele (77. Hoffmann), Bukovec, C. Jenik, M. Jenik, Weber, Eberle, Fischer, Czifra, Weber, Cekici (77. Böhm) – Tore 1:0 Schmid (18.), 1:1 Cekici (24.), 1:2 Cekici (56.) Schiedsrichter Kuntz Zuschauer 150

