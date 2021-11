Hochzollerinnen behalten im Volleyball-Krimi die Nerven

Plus In der Drittliga-Partie gegen den TSV Ansbach wird es immer wieder eng, doch schließlich sichern sich die Gastgeberinnen im Tiebreak ihren zweiten Saisonsieg.

Das war nichts für schwache Nerven: In einer bis zum letzten Ballwechsel spannenden Drittliga-Partie haben die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll ihren zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Allerdings musste der 3:2-Erfolg gegen den TSV Ansbach hart erkämpft werden, da die Gäste immer wieder gehörig aufmuckten und sich die Hochzollerinnen als viel zu großzügige Gastgeberinnen erwiesen.