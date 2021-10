Volleyballerinnen des DJK-Augsburg freuen sich auf Heimpremiere mit Zuschauern

Nach der Niederlage gegen Erfurt sollen die ersten drei Punkte her. Das erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer in der Drittliga-Partie gegen TV Fürth.

Sonja Meinhardt freut sich auf die drei aufeinanderfolgenden Heimspiele ihrer Volleyballerinnen der DJK Hochzoll. Die Team-Managerin sagt: „Wir nehmen aus der Niederlage in Erfurt (3:1, Anm. d. Red.) vergangene Woche nur Positives mit und wollen jetzt den ersten Sieg einfahren.“ Am Samstag (19 Uhr) spielen die Hochzoller Volleyballerinnen gegen den TV Fürth, der mit zwei Niederlagen und keinem gewonnenen Satz in die Dritte Liga Ost gestartet war.

3G-Regel in der DJK-Sporthalle ohne Kontaktverforlgung

Es dürfen wieder Zuschauerinnen und Zuschauer in die DJK-Sporthalle – und das ohne Kontaktnachverfolgung. Die 3G-Regel bleibe trotzdem, erklärt Meinhardt. „Wer nicht geimpft ist, muss ein Zertifikat mitbringen. Wir bieten vor Ort keinen Test an.“ Maskenpflicht besteht in der Halle nur, wenn man sich frei bewegt. Am Platz dürfen Besucherinnen und Besucher die Masken abnehmen. Wenn 150 Zuschauerinnen und Zuschauer kommen würden, wäre sie ganz zufrieden, meint die Teammanagerin. Für die Spielerinnen beider Teams gelten dieselben Regeln: „Wir haben einen Hygienebeauftragten, der kontrolliert, dass nur Spielerinnen auf dem Feld stehen, die geimpft, getestet oder genesen sind“, erklärt Meinhardt. Zusätzlich wird die Körpertemperatur jeder Volleyballerin vor dem Spiel gemessen. Wer Erkältungssymptome hat, darf nicht am Spiel teilnehmen.

Gute Stimmung nach großem Umbruch im Team

Ehe die Saison im vergangenen Jahr coronabedingt abgebrochen worden war, standen die Hochzollerinnen auf einem Abstiegsplatz. Jetzt wirkt Meinhardt zuversichtlicher, ihr Team sieht sie auf einem guten Weg. „Wir sind in einem großen Umbruch, sind entspannt und müssen geduldig sein.“ Die Stimmung im Team sei gut, die spielerische Anlage vielversprechend. „Die Sätze gegen Erfurt waren alle ziemlich knapp, wir können gegen Fürth auf jeden Fall punkten.“ Danach folgen Heimspiele gegen Eibelstadt und Ansbach. Noch gibt die Liga ein verzerrtes Bild ab. Während die DJK nur ein Spiel absolviert hat, war Sonthofen bereits drei Mal im Einsatz.

