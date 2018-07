Wackere Kanuten

vor 52 Min.

Vierkampf im Eiskanal wird in Augsburg zum Publikumsmagneten

Eine Bronzemedaille und einen vierten Platz erkämpften sich zum Abschluss der Weltcup-Wettbewerbe in Augsburg die deutschen Kanuten Stefan Hengst (Hamm) und Caroline Trompeter (Hanau). Sie wagten sich im Boatercross, dem Kanu-slalom Extrem, ins Wildwasser. Dieser Vierkampf der Kanuten ist zwar keine olympische Disziplin, er erwies sich am Eiskanal aber dennoch als Publikumsmagnet.

Viele Zuschauer verweilten nach den Kanuslalom-Rennen am Sonntagnachmittag noch an der Strecke, um den Boatercross-Duellen zu folgen und die wackeren Athleten, die sich immer gleichzeitig von einer Rampe in den Eiskanal stürzten, anzufeuern. Sie sahen bei den Männern einen Sieg des unangefochtenen Favoriten Pavel Eigel aus Russland, durften dabei aber auch den hart erkämpften dritten Platz für den deutschen Stefan Hengst bejubeln. Auch Lokalmatador Leo Bolg von den Kanu Schwaben Augsburg hatte sich bis ins Halbfinale gefahren, schied dort aber aus. Bei den Frauen verpasste Schwaben-Kanutin Selina Jones das Halbfinale. Caroline Trompeter kam weiter bis auf den letztendlich undankbaren Platz vier. Siegerin wurde die Brasilianerin Ana Sátila. (klan)

