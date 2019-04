23.04.2019

Weiter zittern

FCA II verliert 1:2

Im schwäbischen Derby der Fußball-Regionalliga zwischen dem FC Augsburg II und dem FV Illertissen lief die 88. Spielminute. 1:1 lautete der Spielstand. Da ließ sich FCA-Verteidiger Jozo Stanic an der Strafraumgrenze zu einem unnötigen Foulspiel gegen Gästeangreifer Schröter hinreißen. Der souverän leitende Unparteiische Kreye deutete folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Illertissens Coban trat an und hatte Glück, dass Keeper Flemming Niemann seinen schwach getretenen Strafstoß durch die Finger gleiten ließ – 1:2. Nach dieser unnötigen Niederlage bleibt der FCA II weiter auf dem Relegationsplatz der vierten Liga hängen. Das 1:2 bedeutet die vierte Niederlage in Folge auf heimischem Terrain.

„Das war ein ausgeglichenes Spiel“, konstatierte ein enttäuschter FCA-Trainer Sepp Steinberger nach dem Schlusspfiff und fügte an: „Es ist bitter, dass eine Standardsituation kurz vor dem Ende das Spiel entscheidet. Selbst ein Punkt hätte uns in dieser Situation weitergeholfen.“ Und einen Zähler schienen die Hausherren in der Partie ja schon in der Tasche zu haben. In dem insgesamt interessanten, aber nicht hochklassigen Spiel begann der FCA forsch, ohne sich zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Besser machten es die Westschwaben. Der quirlige Coban tanzte die FCA-Abwehr aus und schoss die Kugel aus 22 Metern in den Torwinkel – ein herrlicher Treffer (14. Minute). Schön herausgespielt war allerdings auch der Ausgleich. Christopher Lannert bediente Sebastiano Nappo und der glich zum 1:1 aus. Nach der Pause gab es für beide Teams keine Torchancen. Bis Coban den Elfer verwandelte. Anschließend hatte der FCA durch Lannert und den eingewechselten Romario Rösch noch zwei Freistöße in aussichtsreicher Position, doch ins Ziel gingen die beiden Schüsse nicht. Es darf weiter gezittert werden. (oll)

FCA Niemann – Lobenhofer, Stanic, Jürgensen – Ramser (54. Schuster), Schwarzholz (88. Stowasser) – Lannert, Greisel, M’bila – Cheon, Nappo (71. Rösch) Tore 0:1 Coban (14.), 1:1 Nappo (26.), 1:2 Coban (88./Foulelfmeter) Schiedsrichter Kreye (Warmensteinach) Zuschauer 420

Themen Folgen