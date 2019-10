19.10.2019

Welcher Trainer gibt die richtige Richtung vor?

Türkspor fordert im Lokalderby den TSV Schwaben heraus. Der Aufsteiger geht dabei als leichter Favorit in die Partie. Die Truppe von Halil Altintop sucht nach ihrer Form

Von Andrea Bogenreuther Und Christian Weis

Lange haben sie darauf hingearbeitet, doch erst jetzt, nach dem Aufstieg in die Bayernliga, steht für Türkspor Augsburg endlich das heiß ersehnte Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg an. Am Sonntag um 14 Uhr erfolgt der Anpfiff im Ernst-Lehner-Stadion. „Das war unser Ziel, die ganze Mannschaft ist schon sehr motiviert“, betont Türkspor-Abteilungsleiter Adem Gürbüz.

Weil die Freude auf das Spiel so groß ist und in Augsburg unbedingt der Sport im Mittelpunkt stehen sollte, will er sich auch bewusst nicht zum großen Fußball-Thema der vergangenen Woche äußern, dem Salut-Jubel der türkischen Nationalspieler in der EM-Qualifikation. „Wir können sehr gern über den Sport sprechen, aber zum anderen Thema möchte ich nichts sagen“, so Gürbüz nachdrücklich auf Nachfrage. Dafür äußerten sich andere umso mehr. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hatte am Dienstag noch angekündigt, auch Nachahmer im Amateurbereich künftig vor das Sportgericht zu zitieren. Am Donnerstag relativierte der Verband seine Äußerungen. Man wolle Klubs und Schiedsrichter im Freistaat weiter sensibilisieren, setze aber auf Dialog und arbeite präventiv.

Wenn das bedeutet, sich ausschließlich dem Sport zu widmen, dürfte das ganz im Sinne von Adem Gürbüz sein. Denn der Augsburger Abteilungsleiter will viel lieber über die deutlich verbesserte sportliche Situation seiner Mannschaft sprechen. Die hat sich nach einem schwachen Saisonstart nämlich mit viel Ehrgeiz und nur einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen langsam wieder an das Mittelfeld herangetastet. Als aktueller Tabellen-14. ist Türkspor Augsburg zwar immer noch nicht in sicheren Gefilden gelandet, doch immerhin hat man sieben wichtige Punkte (insgesamt 17 Punkte) mehr auf dem Konto als Konkurrent Schwaben Augsburg.

Dass den Lokalrivalen seit kurzem mit dem türkischen Ex-Bundesliga-Profi Halil Altintop ein guter Bekannter von Türkspor trainiert, freut Gürbüz ebenso. „Schon zu der Zeit, als Altintop noch FCA-Spieler war, ist er als Zuschauer zu uns gekommen.“ Bei aller Kollegialität aber will Gürbüz am Sonntag die drei Punkte bei sich behalten – auch wenn mit Fatih Baydemir, einer seiner Leistungsträger im Angriff, wegen der Folgen einer Blinddarm-Operation ausfällt. „Ich bin mir trotzdem sicher, dass auch der Rest der Mannschaft das schafft. Wir werden gewinnen“, ergänzt Gürbüz schmunzelnd, „entweder 1:0 oder 2:0. Das ist mir dann egal.“

Trotz des Trainerwechsels läuft es noch nicht so richtig bei den Schwaben. Bei seiner Premiere konnte Halil Altintop einen Erfolg feiern, musste danach aber in Donaustauf sowie gegen Kottern zwei Niederlagen einstecken. „Immerhin hatten wir 80 Prozent Ballbesitz und erspielten uns gegen Kottern genügend Torchancen. Aber wenn du keine Tore machst, dann kannst du auch nicht gewinnen“, beklagt Sportdirektor Max Wuschek. Ferner kassierte man beide Gegentore durch Standards.

„In dem Bereich ist unser Defensiv- als auch Offensivverhalten ziemlich schlecht, hier müssen wir den Hebel ansetzen und nach Möglichkeit Standardsituationen vermeiden“, so Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier. Dennoch freut man sich im Schwaben-Lager auf das Derby und hofft auf eine ähnliche Kulisse wie beim letztmaligen Aufeinandertreffen mit Türkspor Augsburg vor drei Jahren, als 1200 Zuschauer beim 0:0 im Ernst-Lehner-Stadion waren.

„In unserer sportlichen Situation muss jetzt ein Heimsieg das Ziel sein. Wir müssen uns taktisch clever verhalten und möglichst wenig falsche Entscheidungen auf dem Spielfeld treffen“, gibt Jürgen Reitmeier die Marschroute vor.

