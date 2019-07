00:05 Uhr

Wer spielt als Nächster Bundesliga?

Im FCA-Kader finden sich hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen Nachwuchszentrum. Eine Einschätzung, welche Chancen drei gebürtige Augsburger auf Erstliga-Einsätze haben

Von Robert Götz

Die Szene am zweiten Tag des Trainingslagers beim Zwei-gegen-Zwei-Turnier sprach Bände. Plötzlich standen sich Jozo Stanic, 20, und Gegenspieler Michael Gregoritsch Auge in Auge gegenüber. „Langsam Jozo, ja“, fauchte der 25-jährige Österreicher den Nachwuchsmann an, doch Stanic gab nicht gleich klein bei.

Die Nachwuchsspieler beim FC Augsburg machen auf die arrivierten Spieler Druck. Trainer Martin Schmidt, der als ein Verfechter der Förderung der jungen Spieler aus den eigenen Reihen gilt, sieht das Nach-vorne-Drängen des Nachwuchses durchaus mit Wohlwollen. „Das ist so, wie wenn in der Tierwelt zwei Jungbullen aneinandergeraten. Einer ist aufmüpfig, der Größere denkt, pass’ auf, sonst springe ich dich an. Irgendwann kommt es dann auch dazu. Das sind natürlichen Prozesse, die es in der Entwicklung der Spieler braucht.“

Doch wer sind die Herausforderer? Die drei gebürtigen Augsburger Jozo Stanic, Simon Asta und Maurice Malone könnten die nächsten Talente sein, die Marco Richter und Raphael Framberger in den Stammkader folgen.

Stanic (geboren am 6. April 1999) Der 20-jährige Kroate wechselte 2014 vom TSV Schwaben in den Nachwuchs des FCA. Der Innenverteidiger und U19-Nationalspieler Kroatiens gab sein Bundesliga-Debüt am 10. Februar 2019 beim 0:4 in Bremen, als er in der 88. Minute eingewechselt wurde.

sagt der Trainer „Er ist von seiner Robustheit und seiner Persönlichkeit her sehr weit. Er ist ein stolzer, ein selbstbewusster Spieler, aber durch seine Jugend fehlt ihm noch das Standing. Er wird irgendwann, wenn er ein gestandener Bundesliga-Spieler ist, auch Führungsrollen innerhalb einer Mannschaft einnehmen. Da bin ich mir sicher.“

Prognose Stanic hat gute Chancen auf Einsatzzeiten in dieser Saison. Noch ist nicht absehbar, wann Jeffrey Gouweleeuw vollkommen fit ist und was mit Martin Hinteregger passiert. Neuzugang Marek Suchy und Kevin Danso sind weitere Konkurrenten.

Malone (17. August 2000). Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Amerikaner. Schon als Neunjähriger war er vom TSV Kriegshaber zum FCA gewechselt. Malone spielte 2017 für die deutsche U17 bei der WM in Indien, in der vergangenen Saison gehörte er zum Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft. Der 19-jährige Mittelstürmer stand am 9. März 2019 beim 0:0 in Leipzig erstmals im Bundesliga-Kader, wurde aber nicht eingewechselt.

„Malone ist ein junger Spieler, der den Body und die Power mitbringt. Er könnte ein wenig Selbstbewusstsein von Stanic vertragen. Bei unserer Art Fußball zu spielen, muss der Stürmer der erste Verteidiger sein. Im Anlaufverhalten muss er mehr Präsenz und Aggressivität zeigen. Das muss der nächste große Schritt von Maurice sein. Dann ist er sehr nahe daran, wo wir ihn haben wollen.

Prognose Malone wird seine ersten Bundesliga-Minuten bekommen, doch noch ist die Konkurrenz in der Offensive mit Niederlechner, Finnbogason, Schieber und Córdova groß – vorausgesetzt, diese bleiben gesund.

Asta (25. Januar 2001) Der deutsche U18-Nationalspieler wechselte mit neun Jahren vom TSV Göggingen zum FCA. Am 12. Mai 2018 (34. Spieltag) debütierte er in der Bundesliga, als er bei der 0:2-Niederlage gegen Freiburg in der 79. Minute eingewechselt wurde. Damit war er der erste Spieler des Jahrgangs 2001, der in der Bundesliga zum Einsatz kam. Im letzten Spiel der vergangenen Saison, beim 1:8 in Wolfsburg, spielte der 18-jährige Rechtsverteidiger durch.

„Er hat positionstaktisch und positionsspezifisch alles schon parat. Ihm fehlt als U19-Spieler noch die Wettkampfhärte, die Robustheit und das Durchhaltevermögen auf der Bahn. Aber daran arbeiten wir.“

Prognose Wenn der FCA auf der Rechtsverteidiger-Position nicht nachrüstet, wird Asta seinen Konkurrenten Raphael Framberger und Georg Teigl im Nacken sitzen und Einsatzzeiten bekommen.

Im Trainingslager mit dabei aus dem Nachwuchs sind auch Seong-Hoon Cheon (18/Stürmer), Stefano Russo (19/defensives Mittelfeld), Dorian Cevis (18/Stürmer) und Tim Civeja (17/zentrales Mittelfeld).

