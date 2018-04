vor 17 Min.

Wessig-Comeback trägt Früchte Lokalsport

FSV Inningen verschafft sich mit 3:0-Sieg Luft im Abstiegskampf und blickt am Sonntag dem Duell gegen die DJK Göggingen entgegen

Am vergangenen Wochenende behielt der Tabellenführer FC Haunstetten in einer umkämpften Spitzenpartie mit dem 4:3-Sieg gegen den Mitkonkurrenten SpVgg Langerringen die Oberhand. In einer turbulenten zweiten Hälfte, in der es auch einen Platzverweis gegen die Gäste gab, stellte Heiko Brunner per Doppelpack eine 3:1-Führung her, die jedoch Langerringen kurz vor Schluss (90.) zum 3:3 egalisieren konnte. Doch postwendend sorgte Tim Volgmann mit seinem zweiten Treffer für den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer.

Auch wenn Coach Andreas Lill weiterhin zu Sachlichkeit mahnt und auf die Euphoriebremse tritt, war dies ein „big point“, zumal sich die Konkurrenten im Verfolgerduell in Ustersbach gegenseitig Punkte abnahmen. Hinter dem FC Haun-stetten (45 Zähler) ist der von Ex-Bayernligaakteur Dominik Sandner trainierte SV Untermeitingen (39) mit sechs Punkten Rückstand neuer Tabellenzweiter.

Beim FSV Inningen hat das Engagement von Andreas Wessig bereits erste Früchte getragen, da er bei seinem Trainer-Comeback gegen die SpVgg Langenneufnach einen wichtigen 3:0-Heimsieg einfahren konnte. Schmölzer und Kugelmann sorgten für eine frühe und beruhigende 2:0-Führung, die Philipp Dorsch kurz vor Spielende mit dem 3:0 perfekt machte. Mit 16 Zählern auf Rang elf hat sich der FSV im Abstiegskampf vorläufig etwas Luft verschafft. Am Sonntag kann die Wessig-Elf bei der DJK Göggingen (19 Punkte), die beim 0:2 in Hiltenfingen keine Siegchance hatte, einen weiteren großen Schritt zum rettenden Ufer machen.

Weitaus größere Sorgen hat die zweite Mannschaft des TSV Haun-stetten (Relegations-Platz 13, elf Punkte), die auch der SpVgg Lagerlechfeld zuhause unterlag. Die Elf von Trainer Thomas Röhrle hält auch gegen Spitzenteams meistens lange Zeit gut mit, muss aber aufgrund seiner Offensivschwäche (insgesamt nur 18 erzielte Treffer) die Punkte letztlich den Gegnern überlassen.

Das Derby am Sonntag beim auf Rang zwölf abgerutschten FSV Großaitingen (16 Zähler) ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, in dem die TSV-Reserve den letzten Strohhalm zum direkten Klassenerhalt ergreifen muss.

Der nächste Spieltag

FSV Großaitingen – TSV Haunstetten II; SpVgg Langenneufnach – FC Haunstetten;

DJK Göggingen – FSV Inningen (alle Sonntag, 15 Uhr)

Themen Folgen