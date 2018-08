vor 39 Min.

Wessig-Team startet gut Lokalsport

Aufschwung beim FSV Inningen hält an

Inzwischen sind auch die Fußballer in der Kreisklasse Augsburg in die neue Saison gestartet, zum Auftakt absolvierten sie gleich eine „englische Woche“. Der FSV Inningen begann mit einem 2:2 gegen die DJK Göggingen, landete anschließend ein 5:2 beim TSV Königsbrunn, um die Woche mit einem 3:0 gegen den ASV Hiltenfingen abzurunden. Hierbei erzielte Maximilian Krist alle drei Treffer. Somit erwischte die Elf von FSV-Coach Andreas Wessig einen beinahe optimalen Saisonstart. Sie nahm den Aufschwung mit, der seit Wessigs Comeback in der vergangenen Rückrunde zu verspüren war. Aktuell steht der FSV Inningen mit sieben Zählern auf Rang zwei.

Die DJK Göggingen ließ auf das 2:2 in Inningen ein 2:0 gegen den TSV Haunstetten II folgen und schloss die Auftaktwoche mit einem 0:1 gegen den TSV Königsbrunn ab. Die Rückkehr von Thomas Suchan auf die Trainerposition bewirkt offenbar einen positiven Effekt. Man hat wohl an der defensiven Stabilität gearbeitet, nachdem man in der Vorsaison sehr viele Gegentore schlucken musste.

Die Reserve des TSV Haunstetten holte zum Auftakt ein 0:0 gegen Großaitingen, danach setzte es Niederlagen gegen DJK Göggingen sowie TSV Ustersbach. Das neue Trainerduo Bernhard Greimel und Robert Lechner hat noch einiges an Arbeit vor sich. (chw)

