Wie Sie über schwäbische Hügel zu mehr Kondition laufen

In der Region locken abwechslungsreiche Strecken mittlerweile viele Läufer an. Anstiege gehören für Jogger zu den effektivsten Trainingsmethoden.

Von Wilfried Matzke

Athleten verschiedenster Sportarten praktizieren derzeit das Laufen, um in Corona-Zeiten fit zu bleiben. Hierbei zählen der Dauerlauf im hügeligen Gelände und die Hügelsprints zu den effektivsten Trainingsmethoden. Der Dauerlauf im Auf und Ab setzt für den Körper neue Reize, vergleichbar mit einem moderaten Intervalltraining auf der Bahn. Auch Laufanfänger können sich nach einigen Monaten auf eine leicht profilierte Strecke wagen. So eine wöchentliche Trainingseinheit macht einen auch im Flachen schneller und beugt Verletzungen vor.

Geeignete Laufstrecken in den Westlichen Wäldern und im Friedberger Hügelland

Augsburger finden geeignete Strecken in den Westlichen Wäldern oder im Friedberger Hügelland. Die Hügelsprints sollten den gut trainierten Sportlern vorbehalten bleiben. Sie sind ein hochintensives Intervalltraining, mittlerweile als HIIT (High Intensity Interval Training) bekannt. Hierbei wird sechs- bis zwölfmal ein Anstieg mit einer Länge von rund 100 Metern schnell bergauf und locker bergab gelaufen. Solche Trainingseinheiten steigern enorm die organische und muskuläre Laufeffektivität. Augsburger können in ihrem Stadtgebiet am Müllberg oder an Rodelbergen die Hügelsprints absolvieren. Nachfolgend einige Möglichkeiten in der Region.

Die Waldparkplätze in Wellenburg bei der Schlossgaststätte, in Bergheim an der Kathreinerstraße und in Leitershofen am Herrgottsberg gelten als beliebte Ausgangspunkte zum Trainieren in den Westlichen Wäldern. Hier kann man Dauerläufe auf markierten Wanderwegen mit Steigungen von bis zu 60 Höhenmetern bestreiten.

Schloss Wellenburg kann Ausgangspunkt für Läufe in hügeligem Gelände sein. Bild: Ulrich Wagner

Auch der Derchinger Forst ist ein bevorzugtes Laufgebiet

Der stadtnahe Derchinger Forst ist ein von Augsburgern bevorzugtes Laufgebiet im Friedberger Hügelland. Als Startpunkt hat sich der Waldparkplatz Kohlstatt nahe der Kreisstraße von Derching nach Mühlhausen bewährt. Möglich sind Dauerläufe auf markierten Wanderwegen mit Steigungen von bis zu 50 Höhenmetern.

Am 55 Meter hohen Müllberg findet man ein stark profiliertes Streckennetz mit einer Länge von 2.400 Metern vor. Hügelsprints und auch Dauerläufe sollten hier nur gut trainierte Läufer absolvieren. Die Wege dürfen allerdings nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden. Parkplätze gibt es am Kaspar-Reiter-Weg in der Firnhaberau oder auf der anderen Seite in Gersthofen.

Künstliche Rodelberge oder der Rosenauberg bieten sich für Hügelsprints an

Bereits Anstiege von wenigen Höhenmetern reichen für ein Hügelsprint-Training. Solche Voraussetzungen im Stadtgebiet bieten die künstlichen Rodelberge, wie am Lech, oder die natürlichen Anstiege hinauf zur Lech-Wertach-Hochterrasse, wie der Rosenauberg. Sogar an Brücken und Unterführungen sind Hügelsprints möglich.

