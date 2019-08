vor 21 Min.

Wiedersehen mit einem alten Bekannten

Das Stadion des SC Verl. Hier will der FC Augsburg am Samstag in die nächste Runde des DFB-Pokals einziehen.

Zu Bayernligazeiten unterstützte Gregor Westhaus den FC Augsburg. Seit zwölf Jahren gibt er beim SC Verl Tickets aus. Nun treffen beide Klubs im DFB-Pokal aufeinander. Wem der 57-Jährige die Daumen drückt

Von Julian kraus und Johannes Graf

Im Gegensatz zu anderen Anhängern des SC Verl hat sich Gregor Westhaus gefreut. Als dem Regionalligisten der FC Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals zugelost wurde, konnte er sich mit diesem Los anfreunden. Am Samstag treffen die Klubs in Verl aufeinander (15.30 Uhr, Sky). Dass sich Westhaus so gefreut hat, hängt mit seiner Vergangenheit zusammen. Der 57-Jährige stammt aus Rietberg, rund zehn Kilometer südwestlich von Verl. Aus beruflichen Gründen zog der kaufmännische Angestellte 1989 aber nach Augsburg, wo er vier Jahre in der Ballonfabrik arbeitete.

Den damaligen Bayernligisten FC Augsburg unterstützte er im Rosenau-Stadion. 1993 zog Westhaus aus familiären Gründen zurück in seine westfälische Heimat. Seit 26 Jahren wohnt er nun in Verl, seit zwölf Jahren gibt er beim dortigen Sportklub ehrenamtlich Eintrittskarten aus.

Ernüchtert seien die Leute gewesen, beschreibt Westhaus den ersten Eindruck, als er zusammen mit anderen Verlern die Auslosung im Fernsehen verfolgte. Ähnlich gestimmt waren Trainer Guerino Capretti und Präsident Raimund Bertels. Nach der Auslosung in der ARD zeigten sich die Verler Verantwortlichen mäßig begeistert. „Ist okay“, sagte Capretti zum Los und schob hinterher: „Wir wollten einen Gegner haben, der unser Stadion füllt.“ Bertels wurde noch deutlicher: „Es gibt bestimmt attraktivere Gegner. Um dort hinzukommen, müssen wir eben versuchen, Augsburg zu schlagen.“

Die Reaktion der FCA-Fans ließ nicht lange auf sich warten. In Fanforen und sozialen Medien kritisierten die Anhänger, dass sich die Verler derart despektierlich über ihren Klub geäußert hätten. Sie vermissten den Respekt des Gegners. Schließlich sollten die Verler froh sein, auf einen etablierten Erstligisten zu treffen, so die allgemeine Ansicht der FCA-Fans.

Dabei hatte der 1924 gegründete Klub nur über Umwege die erste Runde des DFB-Pokals erreicht. Verl hatte die Saison 2018/2019 auf Platz sieben der Regionalliga West beendet. Neben dem Gewinner des Landespokals Westfalen nimmt auch der Sieger des Duells zwischen Oberliga-Meister und bester westfälischer Regionalliga-Mannschaft an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals teil.

Viktoria Köln und Rot Weiß Oberhausen wären als Meister beziehungsweise Zweitplatzierter berechtigt gewesen, stammen aber aus dem Fußballverband Mittelrhein. Ebenso der Tabellendritte SV Rödinghausen, der als Westfalenpokal-Sieger im DFB-Pokal startet. Die Bundesligareserven von Schalke (4.) und Mönchengladbach (5.) dürfen am Pokal nicht teilnehmen, Alemannia Aachen (6.) qualifizierte sich als Mittelrheinpokalsieger. In einem Entscheidungsspiel gegen TuS Haltern sicherte sich Verl letztlich die DFB-Pokalteilnahme.

Erstmals trifft der Sportclub, der seit 2007 in der Regionalliga West spielt, im Pokal auf den FCA. Eine Verbindung gibt es dennoch. FCA-Torwarttrainer Zdenko Miletic absolvierte 32 Spiele für die Ostwestfalen. Für Aufsehen sorgte der Klub, als er 2009 in einen Wettskandal verwickelt war. Betroffen war ein Spieler aus der Region. Cosmin Uilacan, derzeit Spieler des TSV Ustersbach in der Kreisklasse, wurde vom DFB im September 2011 für 18 Monate gesperrt. Es lagen allerdings keine Anhaltspunkte vor, dass er direkt an einer Spielmanipulation beteiligt war. „Ich habe davon gewusst“, sagte Uilacan nach seinem Comeback für den TSV Ustersbach. Er weiß, er hätte das anzeigen müssen. „Dass ich das nicht gemacht habe, war mein großer Fehler.“

Der SC Verl und Trainer Capretti hoffen am Samstag auf die Unterstützung der ganzen Stadt. Ausverkauft ist das Stadion noch nicht. 4000 von 5153 Karten wurden bisher verkauft, rund 500 FCA-Fans werden erwartet. Gregor Westhaus hofft, dass sich dies noch ändert, an seiner Tageskasse soll Betrieb herrschen. Sein Herz schlägt ab dem Anpfiff für den SC Verl. Der 57-Jährige begründet logisch: „Ich habe dort die meiste Zeit meines Lebens verbracht und bin im Verein tätig.“

