vor 59 Min.

Zu viele Fehler

TSV Schwaben verliert gegen Aufsteiger Donaustauf mit 1:2

Eine Woche nach dem 2:0-Sieg über die SpVgg Hankofen, setzte es für den Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg eine Niederlage. Die Truppe von Trainer Halil Altintop unterlag in einem flotten Spiel beim Aufsteiger SV Donaustauf mit 1:2.

Die Heimelf spielte vor allem in den ersten 30 Minuten dominant und Schwaben hatte in der Abwehr viel Arbeit zu verrichten. Dennoch war es der TSV Schwaben der den ersten Treffer erzielte. „Es war ein schönes Tor von Michael Geldhauser, der zwei Minuten vor der Pause den Ball aus 20 Meter Entfernung in den Torwinkel schoss. Doch die Gäste retteten dieses Resultat nicht in die Halbzeitpause, denn Filipovic glich per Freistoß noch aus. Im Zweiten Durchgang nahm dann wieder Donaustauf das Heft in die Hand und konnte schließlich das 2:1 durch Vasilic (75.) erzielen. Am Ende machte dann Schwaben noch viel Druck und hatte einige Möglichkeiten.

Vor allem der eingewechselte Daniel Löffler hätte noch das 2:2 auf dem Fuß, doch damit wurde es nichts mehr. Schwaben-Coach Altintop zeigte sich jedoch als fairer Verlierer: „Der Sieg von Donaustauf war verdient, weil sie ein paar Chancen mehr hatten. Wir haben sehr viele einfache Fehler gemacht. Die müssen wir abstellen.“ Eines blieb Altintop, der jetzt seit zwei Wochen im Amt ist, nicht verborgen: „Die Mannschaft hat einen extremen Fitnessrückstand. Dennoch bin ich überzeugt von meinem Team.“ (AZ/fupa)

TSV Schwaben Zeche, Wallner (46. Friedrich), Sakrak, Ersoy, Baier, Merane, Glade (62. Gail), Fiedler, Löw (71. Löffler), Geldhauser, Simonovic Tore 0:1 Michael Geldhauser (43.), 1:1 Nikica Filipovic (45.), 2:1 Nikola Vasilic (75.) Zuschauer 180

