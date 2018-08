vor 46 Min.

Zwei Aufstiege und ein Meistertitel für den GC Augsburg Lokalsport

Die Clubherren kehren zurück in die 2. Bundesliga, Jennifer Sräga ist in Hamburg erfolgreich

Gleich mehrere hochkarätige Erfolge gab es für die Mitglieder des Golfclubs Augsburg. So verteidigte GCA-Mannschaftsspielerin Jennifer Sräga bei den Internationalen Deutschen Amateur-Meisterschaften der Behinderten ihren Vorjahrestitel als deutsche Meisterin.

Bei schwierigen Wetterbedingungen, Starkregen und kühlen Temperaturen im GC Hamburg-Treudelberg spielte Jennifer Sräga zum Auftakt eine 85 Bruttorunde. Am zweiten Spieltag hatten sich die Temperaturen gebessert und die GCA-Spielerin legte eine 5 über Par (77 Brutto) hin und sicherte sich hinter der Dänin Mette Lynggaard (75) und Amelie Gonzalez vom GC St. Leon-Rot nicht nur die Bronzemedaille in der internationalen Gesamtwertung, sondern unterspielte ihr HCP auch auf 6,8. In der deutschen Meisterschaft hatte sich Sräga mit 55 Stableford-Bruttopunkten acht Punkte Vorsprung auf Peter Haustein (47) vom GC Arolsen erspielt und wurde somit erneut deutsche Meisterin.

Zudem durften sich bereits zwei Clubmannschaften des Golfclubs Augsburg über den Aufstieg freuen: die erste Herrenmannschaft, die nach dem Abstieg 2016 und dem nur knapp verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga der Deutschen Golf Liga schaffte. Mit zwei Tagessiegen und drei zweiten Plätzen entschieden die Augsburger um Kapitän Roland Krause und Trainer Felix Eibel mit fünf Punkten Vorsprung die Regionalliga für sich.

Und auch der erstmals gemeldeten zweiten Herrenmannschaft (alle Spieler unter 18 Jahre) gelang auf Anhieb der Sprung in die Landesliga. Dabei musste das junge Team sich auf den auf mühsamen Weg aus der untersten Spielklasse der Deutschen Golf Liga, der Gruppenliga, machen. Doch nach fünf Spieltagen mit drei Tagessiegen und sechs Punkten Vorsprung lagen die acht jungen Männer sicher auf Platz eins ihrer Gruppe und sicherten sich somit den Aufstieg.

Drei weitere GCA-Teams spielen zudem in wenigen Wochen um den Einzug in die nächsthöhere bayerische Spielklasse: die AK 30 Damen und die AK 50 Damen am 9. September, die AK 65 Herren am 11. September. (pm)

Themen Folgen