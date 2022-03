Amateurfußball

19:38 Uhr

Nachwuchsmangel und Corona: Im Amateurfußball läuft nicht mehr alles rund

Plus Fußballvereine galten lange als Selbstläufer. Doch mittlerweile gibt es Nachwuchsmangel. Welche Erfahrungen man bei der DJK Lechhausen gemacht hat.

Von Andrea Bogenreuther

Michael Polke bezeichnet sich selbst mit einem Schmunzeln als „Trainer der alten Sorte“. Einer, der möchte, dass seine Nachwuchsfußballer grüßen, wenn sie zum Training auf die Anlage der DJK Lechhausen kommen, dass sie zuverlässig und pünktlich sind und dass sie einen gewissen Respekt vor dem Trainerteam haben. Keine ungewöhnlichen Dinge, merkt er an, doch in der heutigen Zeit eben nicht mehr selbstverständlich. Seit zehn Jahren ist Michael Polke Leiter der Jugendfußball-Abteilung bei der DJK – und zunehmend verfolgt er die Entwicklung in seinem Sport mit Sorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen