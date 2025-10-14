Centurions im Rosenaustadion – der Sport gewinnt

Vor einem Monat noch deutete nichts darauf hin, dass die American Footballer der Augsburg Centurions künftig im Rosenaustadion spielen dürfen. Einmal mehr hatten das Sport- und Bäderamt der Stadt und deren Referent Jürgen Enninger die Nutzung untersagt. Die Begründung: Zwei Fußball-Regionalligisten und ein Football-Team würden den Rasen zu stark beanspruchen. Dann die plötzliche Wende. Erst erlaubte die Stadt einen Probelauf, jetzt die Belegung durch die Centurions.

Bleibt die Frage, warum Enninger und dessen Mitarbeitende nicht gleich diesen Weg gegangen sind? Statt sich kompromissbereit zu zeigen und zu testen, sendete die Stadt mit ihrem kategorischen Nein ein weiteres Mal bezüglich ihres Engagments im Sport das Signal, mehr zu verhindern, als möglich zu machen. Das Sport- und Bäderamt hätte sich nicht nur Ärger erspart, zugleich müsste es sich jetzt nicht des Eindrucks erwehren, erst die Berichterstattung unserer Redaktion, der darauffolgende öffentliche Druck und der Wahlkampf hätten maßgeblich zu dieser Wende beigetragen.

American Football boomt hierzulande

Den Footballern dürfte letztlich egal sein, welche politischen Beweggründe dazu führten, ihren Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Ab Mai werden sie versuchen, ihre Heimspiele im Rosenaustadion zu einem Fest werden zu lassen. Das Zuschauerinteresse dürfte hoch sein, mit der Zweitklassigkeit lässt sich locken. Und dass Football hierzulande boomt, dürfte inzwischen jedem klar sein. Letzen Endes hat der Sport gewonnen.

Augsburg benötigt eine multifunktionale Sporthalle

Entscheidend wird aber auch sein, ob die Stadt aus dem ewigen Hin und Her lernt. Selbstverständlich ist es schwierig, die Interessen und Belegungswünsche sämtlicher Vereine unter einen Hut zu bringen – vor allem mit dem Hintergrund der enormen Sanierungsbedürftigkeit etlicher Hallen und Bäder. Es lohnt allerdings, in mehreren Szenarien zu denken und ergebnisoffen zu diskutieren. Ein Beispiel: die Erhard-Wunderlich-Halle. Der Denkmalschutz hat zweifelsohne seine Berechtigung – dem gegenüber steht in Augsburg allerdings der enorme Bedarf an einer multifunktionalen, modernen Sporthalle.