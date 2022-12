Arne Maier will in der Rückrunde auch mit Kürelementen überzeugen

Auf dem schmierigen Untergrund beim ersten Testspiel des FC Augsburg zeigt der Mittelfeldspieler mit einem Tor und einigen guten Aktionen, welches Potenzial in ihm steckt. Das und noch mehr muss er aber in der Bundesliga abrufen, fordert der Trainer.

Dass Enrico Maaßen in dieser langen Vorbereitung von Mittelfeldspieler Arne Maier einiges erwartet, zeigte der FCA-Trainer am Samstag beim ersten Testspiel gegen Grashopper Zürich ohne Worte. Maier war neben den FelIx Uduokhai und Frederik Winther der einzige Bundesliga-Profi des FC Augsburg der durchspielte.

Maier soll im Augsburger Mittelfeld als Spielmacher, das fußballerische Niveau anheben, Lösungen finden, um sich aus dem bundesligaweit immer mehr forcierten Pressing zu befreien. Dafür hatte in der FCA im Sommer 2021 erst einmal für ein Jahr ausgeliehen und dann in diesem Sommer für fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Zusammen mit Niklas Dorsch hatte er die Mittelfeldachse bei der deutschen U21-Nationalmannschaft gebildet, die im Sommer 2021 Europameister geworden war. Das Duo sollte auch frischen Wind beim FCA ins Mittelfeld bringen. Doch so richtig wollte das in der ersten Saison unter Trainer Markus Weinzierl nicht klappen.

Im ersten Halbjahr unter Enrico Maaßen konnte Maier auch seinen eigenen Ansprüchen nicht immer gerecht werden. Wohl auch weil ihm mit Niklas Dorsch der eingespielte Partner fehlte, aber auch weil seine Konkurrenten Carlos Gruezo und Neuzugang Elvis Rexhbecaj im Spiel gegen den Ball mehr Biss und Härte zeigten.

Beim 3:0-Erfolg gegen Zürich setzte Maier jetzt schon mal ein Ausrufezeichen. „Es war ein guter Test, den wir konzentriert angegangen sind und verdient gewonnen haben. Meine Füße spüre ich noch, es war in manchen Situationen mehr Schlittschuhlaufen als alles andere, aber trotz des Wetters hat es Spaß gemacht“, sagte er nach der Partie. Er selbst hatte neben dem Pflichtprogramm auch einige Kürteile bei heftigem Schneetreiben gezeigt. So erzielte er das 3:0 selbst und leitete das 1:0 mit einer tollen Körpertäuschung gegen hoch pressende Schweizer ein. Genau das, was Maaßen sehen will: „Es geht darum, dass er die fußballerische Qualität, die wir heute von ihm gesehen haben, regelmäßig auf den Platz bringt. Das macht ihn zu einem besonderen Spieler. Er hat die Fähigkeit die Pressingsituationen des Gegners zu brechen, sich um ihn herumzuwickeln“, lobte Maaßen seinen Angestellten. Gab ihm aber gleich noch Aufgaben mit auf dem Weg: „Es geht aber auch darum, dass er intensiv gegen den Ball spielt, Zweikämpfe annimmt, sucht, gewinnt.“

Das ließ Maier in der Vorrunde öfters vermissen und musste sich gegen seine bissige Konkurrenz aus dem eigenen Lager hinten anstellen. In der Bundesliga stand er nur ein Spiel über 90 Minuten auf dem Platz, fand sich eher auf der Bank oder als Teilzeitarbeiter wieder. Das soll sich jetzt ändern. „Ich will mehr Verantwortung übernehmen und der Mannschaft auf dem Platz helfen. Natürlich hätte ich mir in der Hinrunde mehr Spielzeit gewünscht, mein Anspruch ist ein anderer, aber ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und auf unsere Vorbereitung auf die Rückrunde. Es beginnt ein neues Jahr und da werde ich voll angreifen.“

Um auch den Makel des ewigen Talentes abzulegen, der ihn seit seiner Zeit bei der Hertha begleitet. Als Eigengewächs galt er als die große Hoffnung, aber zum Stammspieler reichte es nicht. Maier ließ sich zu Arminia Bielefel ausleihen, dann zum FCA. Hier in Augsburg will er nun zeigen, dass er einen Bundesligisten im Mittelfeld führen kann. Dafür will er alles geben. Während vieler seiner Kollegen in der ersten Urlaubsphase in die Sonne reisten, verbrachte er die Zeit bei seiner Familie in Berlin. Ob er in der zweiten Pause doch noch wegfliegen wird, weiß er noch nicht. Seine Konzentration gilt in diesem Winter voll der Vorbereitung: „Das werden mit dem Trainingslager noch sehr intensive und wichtige Wochen für uns. Wir wollen für unser Spiel in Dortmund top vorbereitet sein, um dort zu punkten.“

Er hätte sicher nichts dagegen, durchzuspielen und noch mehr Kürelemente zu zeigen.